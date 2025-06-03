Творці The Witcher 3 розкрили, яка сцена з гри викликала найбільше суперечок під час розробки

CD Projekt RED поділилися цікавою байкою з часів розробки хітової The Witcher 3 Wild Hunt, розповівши, яка сцена була найбільш обговорюваною серед працівників.

Серед розмаїття сцен у The Witcher 3 одним із найбільш пам'ятних та мемних став епізод з купанням Геральта, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Оголеність викликала купу дискусій

У відео, що було присвячене 10-й річниці гри, режисер-постановник проєкту Філіп Вебер розкрив цікавий факт про цю сцену.

Виявилося, вона найдовше була предметом обговорення розробників, а точніше один її елемент.

Я не знаю, чи доречно про це говорити, але одне з найдовших листувань в історії нашої компанії стосувалася того, наскільки голим має бути Геральт у сцені у ванній. Коли він встає, як багато нам слід показати?

– розповів Вебер.

Те, що може здатися несуттєвим, насправді мало величезну роль, адже саме з цієї сцени починається гра, тож її побачить буквально кожен хто бодай раз її запустить.

Розмова розробників – дивіться відео

Врешті розробники вибрали "золоту середину" та показали "оголеність у певному європейському стилі", яка каже Вебер.

Те, що саме ця сцена стала однією з найвідоміших у культовій RPG, показує, що творці зробили все правильно.