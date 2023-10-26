Найкращі тактики для EA FC 24 Ultimate Team: формації та інструкції для гравців
Джерело:Charlie Intel
Попри свободу будувати склад своєї мрії у режимі Ultimate Team в EA FC 24, коли справа доходить до тактики то є кілька формацій, які допоможуть вам суттєво покращити власну гру.
Ultimate Team – найпопулярніший режим в EA FC 24, який дає гравцям змогу будувати склад своєї мрії з улюблених футболістів. Однак навіть найкращі спортсмени в одному колективі – ніщо без грамотної тактики.
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Як і в іграх серії FIFA, використання перевіреної тактики може суттєво збільшити ваші шанси на перемогу, особливо в змагальних режимах гри Ultimate Team, як-от Division Rivals чи Champions.
З огляду на це, ми підібрали для вас кілька цікавих формацій, випробуваних особисто на полях EA FC 24.
4-2-2-2
Скриншот з гри
Інструкції:
- Крайні захисники: залишатися в обороні при атаці (stay back while attacking);
- Опорні півзахисники: закривати центр, залишатися в обороні при атаці (cover center, stay back while attacking);
- Центральні атакувальні півзахисники: залишатися попереду, заходити в штрафну для навісної передачі (stay forward, get into the box for cross);
- Форварди: залишатися попереду, забігати за спину захисників (stay forward, get in behind).
Тактика в обороні:
- Стиль: збалансований (balanced);
- Глибина: 40
- Ширина: 50
Тактика в атаці:
- Розвиток атаки: збалансований (balanced);
- Створення шансів: прямий пас (direct passing);
- Ширина: 40;
- Гравці в штрафній: 50;
- Гравці на кутових та штрафних: 2 поділки.
4-3-3 (4)
Скриншот з гри
Інструкції:
- Крайні захисники: залишатися в обороні при атаці (stay back while attacking);
- Центральні півзахисники: закривати центр, залишатися в обороні при атаці (cover center, stay back while attacking);
- Центральний атакувальний півзахисник: залишатися попереду, заходити в штрафну для навісної передачі (stay forward, get into the box for cross);
- Вінгери: залишатися попереду (stay forward), зміщуватися в центр (cut inside), забігати за спину захисників (get in behind).
- Форвард: залишатися попереду, забігати за спину захисників (stay forward, get in behind).
Тактика в обороні:
- Стиль: збалансований (balanced);
- Глибина: 50
- Ширина: 50
Тактика в атаці:
- Розвиток атаки: довгий пас (long ball);
- Створення шансів: прямий пас (direct passing);
- Ширина: 40;
- Гравці в штрафній: 50;
- Гравці на кутових та штрафних: 2 поділки.
5-2-2-1
Скриншот з гри
Інструкції:
- Крайні захисники: приєднуватися до атаки (join the attack), забігати вперед (overlap);
- Центральні півзахисники: закривати центр, залишатися в обороні при атаці (cover center, stay back while attacking);
- Центральний атакувальний півзахисник: залишатися попереду, заходити в штрафну для навісної передачі (stay forward, get into the box for cross);
- Вінгери: залишатися попереду (stay forward);
- Форвард: залишатися попереду (stay forward).
Тактика в обороні:
- Стиль: збалансований (balanced);
- Глибина: 40
- Ширина: 45
Тактика в атаці:
- Розвиток атаки: довгий пас (long ball);
- Створення шансів: прямий пас (direct passing);
- Ширина: 55;
- Гравці в штрафній: 50;
- Гравці на кутових та штрафних: 2 поділки.
Звичайно, оновлення гри можуть зумовити зміни в ефективності цих тактик, тому не забувайте слідкувати за їх актуальністю.