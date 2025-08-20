Так склалося, що український геймдев – це не лише про розваги чи бізнес, але й про культурну репрезентацію. Серед перших проєктів, які нанесли Україну на карту світової ігрової індустрії була культова стратегія у реальному часі від невідомої тоді студії GSC Game World, повідомляє 24 Канал.

Cossacks: European Wars стали одкровенням для жанру?

Однією з найперших відеоігор, що здобули шалену популярність далеко за межами України, стала історична стратегія Cossacks: European Wars 2001 року випуску.

Забавка, створена студією GSC Game World, що згодом стала одним із флагманів українського геймдеву, дозволяла гравцям відчути себе справжніми полководцями, на чолі армій з тисяч "юнітів".

Проєкт був натхненний мультсеріалом Козаки від Київнаукфільму.

Коли ми починали цей проєкт, ми згадали український мультфільм про козаків. А про що він був? Про українських козаків як частину європейської цивілізації, частину її історії. Мені тоді було 17 років, і я був по-дитячому захоплений. Я прагнув створити щось справді національне та патріотичне, тому ми обрали проєкт "Козаки",

– пригадує Сергій Григорович, один з головних творців гри.

До уваги геймерів представили 5 однокористувацьких історичних кампаній, заснованих на реальних подіях, що мали місце в часових рамках XVII – XVIII століття. Також був присутній і багатокористувацький режим.

Взяти під свій контроль можна було 16 націй з доволі глибокою на той час пропрацьованістю: унікальними будівлями, військами й іншими елементами. Кожна з них мала свої недоліки та переваги, що робило ігровий процес неймовірно цікавим.

Не пасли задніх також і візуальні ефекти, які вражали увагою до деталей та видовищністю. Окремою віхою геймплею став 3D ландшафт, який мав безпосередній вплив на хід баталій та змушував враховувати його особливості.

Зрештою, основною родзинкою гри стали саме масштабні бої, які справді захоплювали гравців на довгі години, а їхня реалістичність у купі з історичною глибиною, закохували у себе мільйони геймерів.

Баталії з гри – дивіться відео

Усе це дозволило "Козакам" стати серйозним конкурентом тогочасних жанрових гігантів на кшталт серії Age of Empires.

Українська Cossacks стала найбільшим проривом у Європі… У Європі наша гра випередила навіть Кличків (за популярністю, – ред.),

– зізнавався якось Григорович.

Не забарився і фінансовий успіх, адже відеогра продалася тиражем у понад 5 мільйонів копій, дозволивши творцям розвивати власну студію та створювати інші проєкти, серед яких не менш відома серія STALKER.

На фоні тогочасних технологічних обмежень і слабкого маркетингу, успіх Cossacks: European Wars був не просто яскравим, а направду історичним досягненням, яке без перебільшень стало рушієм розвитку українського геймдеву.