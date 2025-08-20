Так сложилось, что украинский геймдев – это не только о развлечениях или бизнесе, но и о культурной репрезентации. Среди первых проектов, которые нанесли Украину на карту мировой игровой индустрии была культовая стратегия в реальном времени от неизвестной тогда студии GSC Game World, сообщает 24 Канал.

Cossacks: European Wars стали откровением для жанра?

Одной из самых первых видеоигр, получивших бешеную популярность далеко за пределами Украины, стала историческая стратегия Cossacks: European Wars 2001 года выпуска.

Игрушка, созданная студией GSC Game World, ставшей впоследствии одним из флагманов украинского геймдева, позволяла игрокам почувствовать себя настоящими полководцами, во главе армий из тысяч "юнитов".

Проект был вдохновлен мультсериалом "Козаки" от "Київнаукфільму".

Когда мы начинали этот проект, мы вспомнили украинский мультфильм о казаках. А о чем он был? Об украинских казаках как части европейской цивилизации, часть ее истории. Мне тогда было 17 лет, и я был по-детски увлечен. Я стремился создать что-то действительно национальное и патриотическое, поэтому мы выбрали проект "Казаки",

– вспоминает Сергей Григорьевич, один из главных создателей игры.

Вниманию геймеров представили 5 однопользовательских исторических кампаний, основанных на реальных событиях, имевших место во временных рамках XVII – XVIII века. Также присутствовал и многопользовательский режим.

Взять под свой контроль можно было 16 наций с довольно глубокой на то время проработанностью: уникальными зданиями, войсками и другими элементами. Каждая из них имела свои недостатки и преимущества, что делало игровой процесс невероятно интересным.

Не отставали также и визуальные эффекты, которые поражали вниманием к деталям и зрелищностью. Отдельной вехой геймплея стал 3D ландшафт, который имел непосредственное влияние на ход баталий и заставлял учитывать его особенности.

В конце концов, основной изюминкой игры стали именно масштабные бои, которые действительно захватывали игроков на долгие часы, а их реалистичность в сочетании с исторической глубиной, влюбляли в себя миллионы геймеров.

Баталии из игры – смотрите видео

Все это это позволило "Казакам" стать серьезным конкурентом тогдашних жанровых гигантов вроде серии Age of Empires.

Украинская Cossacks стала самым большим прорывом в Европе... В Европе наша игра опередила даже братьев Кличко (по популярности, – ред.),

– признавался как-то Григорьевич.

Не замедлил и финансовый успех, ведь видеоигра продалась тиражом в более 5 миллионов копий, позволив создателям развивать собственную студию и создавать другие проекты, среди которых не менее известная серия STALKER.

На фоне тогдашних технологических ограничений и слабого маркетинга, успех Cossacks: European Wars был не просто ярким, а действительно историческим достижением, которое без преувеличений стало двигателем развития украинского геймдева.