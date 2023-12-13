Минулого тижня відгриміла церемонія The Game Awards 2023, на якій актор Тімоті Шаламе мав честь представити переможця в категорії Гра року, де тріумфувала Baldur's Gate 3.

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Однак під час спілкування з пресою на прем'єрі фільму Вонка, актор відповів на кілька питань журналістів видання IGN та розкрив власну найкращу гру 2023 року.

Нею виявилася Marvel's Spider-Man 2 від Insomniac Games.

Це було просто неймовірно, — сказав він на червоній доріжці.

Трейлер Spider-Man 2: дивитися відео

Попри сім номінацій на TGA, фаворит Шаламе не отримав жодної нагороди. Коли ж актора запитали про улюблений момент у проєкті, він сказав, що "не хоче нічого виділяти", бо гра була вельми "комплексною".

Також у Тімоті поцікавилися його думкою про найбільш обговорювану ігрову новину останнього часу, дебютний трейлер GTA 6. Актор зізнався, що, звісно, бачив ролик та поділився враженнями.

Шаламе про трейлер GTA 6: дивитися відео

Я подумав, що це божевілля! Я насправді не проводив багато часу в Маямі чи Флориді, тому не хочу говорити нічого нешанобливого. Але це видалося чимось диким і захопливим водночас, – сказав Шаламе.