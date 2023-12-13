На прошлой неделе отгремела церемония The Game Awards 2023, на которой актер Тимоти Шаламе имел честь представить победителя в категории Игра года, где торжествовала Baldur's Gate 3.

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Однако во время общения с прессой на премьере фильма Вонка актер ответил на несколько вопросов журналистов издания IGN и раскрыл собственную лучшую игру 2023 года.

Ею оказалась Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games.

Это было просто невероятно, – сказал он на красной дорожке.

Трейлер Spider-Man 2: смотреть видео

Несмотря на семь номинаций на TGA, фаворит Шаламе не получил ни одной награды. Когда же актера спросили о любимом моменте в проекте, он сказал, что "не хочет ничего выделять", потому что игра была очень "комплексной".

Также у Тимоти поинтересовались его мнением о самой обсуждаемой игровой новости последнего времени, дебютном трейлере GTA 6. Актер признался, что, конечно, видел ролик и поделился впечатлениями.

Шаламе о трейлере GTA 6: смотреть видео

Я подумал, что это безумие! Я на самом деле не проводил много времени в Майами или Флориде, поэтому не хочу говорить ничего неуважительного. Но это показалось чем-то диким и увлекательным в то же время, – сказал Шаламе.