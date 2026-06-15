Колишній агент ЦРУ розповів залежність від якої відеогри "зруйнувала" його шлюб

Аналітик, інформатор та офіцер ЦРУ у відставці Джон Кіріаку зробив несподіване зізнання про свою любов до відеоігор. Точніше, однієї гри у яку він грає щодня протягом останніх дев'яти років.

Ймовірно, найвідоміший колишній агент ЦРУ у світі виявився затятим геймером, інформує 24 Канал.

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Колишній офіцер ЦРУ став залежним від мобільної гри?

Джон Кіріаку чимало років провів у лавах ЦРУ, перш ніж стати одним з перших інформаторів, який розповів про звірства агенції під час допитів підозрюваних у тероризмі.

Зараз він відомий автор книг про спецслужби та частий гість різних шоу й подкастів.

Під час нещодавнього інтерв'ю Кіріаку розповів про власну залежість від мобільної гри Angry Birds 2. За словами колишнього агента, він просто "одержимий" та присвячує їй багато свого вільного часу, граючи щоденно ось уже понад 9 років, повідомляє Gamerant.

Дійшло навіть до того, що Джон іноді прокидається на годину раніше аби лишень трохи пограти.

Фрагмент інтерв'ю: дивіться відео

По суті Кіріаку робить це задля швидкого допаміну, зазначаючи, що його приваблють короткі рівні, приємна механіка натягу рогатки та бажання самовдосконалення, шляхом перевершення особистих рекордів чи результатів друзів.

Улюбленим птахом Джона є чорний, а ключовими тригерами, які змушують його руку тягнутися за телефоном колишній агент ЦРУ називає стрес та нудьгу. Він стверджує, що короткі сеанси гри добре заспокоюють його нерви, що не дивно, адже деякі ігри справді здатні знімати стрес.

Разом з тим Джон визнає, що ця звичка час від часу створює йому проблеми, зокрема має негативний вплив на його продуктивність та якість сну.

Кумедно, що за словами Джона, його колишня дружина використовувала його "залежність" як одне з виправдань для розлучення.