Календар релізів: ось найцікавіші ігри, які вийдуть найближчим часом на ПК
В одному з попередніх матеріалів ми зібрали список ігор, які вийдуть найближчим часом на консолях – PlayStation, Xbox Series X/S та Nintendo Switch. Цього разу настає черга комп'ютерів: що цікавого приготували нам розробники на квітень і наступні кілька місяців?
Чого чекати на ПК
Власникам ПК (включно з портативними пристроями на кшталт Steam Deck) цього місяця є в що пограти. Напевно, найбільшою подією є перевидання Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthlogy, яке включає в себе всю серію, а також картки з ілюстраціями, що зберігаються в чохлі для ядерної бомби.
Дивіться також Календар релізів: які ігри вийдуть найближчим часом на консолях
Квітень:
- Withering Rooms – 2 квітня.
- Beat Slayer – 4 квітня.
- Pathfinder: Gallowspire Survivors 1.0 – 4 квітня.
- Turbo Golf Racing 1.0 – 4 квітня.
- Sons of Valhalla – 5 квітня.
- Children of the Sun – 9 квітня.
- Final Factory – 9 квітня.
- Gigantic: Rampage Edition – 9 квітня.
- Ereban: Shadow Legacy – 10 квітня.
- Yet Another Fantasy Title – 10 квітня.
- Антологія Fallout S.P.E.C.I.A.L. – 11 квітня.
- Infection Free Zone – 11 квітня.
- Europa – 16 квітня.
- Artificer's Tower – 18 квітня.
- No Rest for the Wicked – 18 квітня.
- Sker Ritual – 18 квітня.
- Dead Island 2 – 22 квітня.
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 квітня.
- Tales of Kenzera: Zau – 23 квітня.
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 квітня.
- SaGa: Emerald Beyond – 25 квітня.
- Another Crab's Treasure – 25 квітня.
- Manor Lords – 26 квітня.
- Braid: Anniversary Edition – 30 квітня.
Травень:
- Homeworld 3 – 13 травня.
- Senua's Saga: Hellblade II – 21 травня.
- Multiversus – 28 травня.
Також 14 червня очікуємо на Shin Megami Tensei V: Vengeance, 5 липня – The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, 25 липня – довгоочікуваний Frostpunk 2, 20 серпня випустять Black Myth: Wukong, і нарешті у вересні вийдуть STALKER 2: Heart of Chernobyl (5 вересня) та Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 вересня).
Трейлер STALKER 2: Heart of Chernobyl: відео