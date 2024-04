Календар релізів: ось найцікавіші ігри, які вийдуть найближчим часом на ПК

В одному з попередніх матеріалів ми зібрали список ігор, які вийдуть найближчим часом на консолях – PlayStation, Xbox Series X/S та Nintendo Switch. Цього разу настає черга комп'ютерів: що цікавого приготували нам розробники на квітень і наступні кілька місяців?

Чого чекати на ПК

Власникам ПК (включно з портативними пристроями на кшталт Steam Deck) цього місяця є в що пограти. Напевно, найбільшою подією є перевидання Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthlogy, яке включає в себе всю серію, а також картки з ілюстраціями, що зберігаються в чохлі для ядерної бомби.

Квітень:

Withering Rooms – 2 квітня.

Beat Slayer – 4 квітня.

Pathfinder: Gallowspire Survivors 1.0 – 4 квітня.

Turbo Golf Racing 1.0 – 4 квітня.

Sons of Valhalla – 5 квітня.

Children of the Sun – 9 квітня.

Final Factory – 9 квітня.

Gigantic: Rampage Edition – 9 квітня.

Ereban: Shadow Legacy – 10 квітня.

Yet Another Fantasy Title – 10 квітня.

Антологія Fallout S.P.E.C.I.A.L. – 11 квітня.

Infection Free Zone – 11 квітня.

Europa – 16 квітня.

Artificer's Tower – 18 квітня.

No Rest for the Wicked – 18 квітня.

Sker Ritual – 18 квітня.

Dead Island 2 – 22 квітня.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 квітня.

Tales of Kenzera: Zau – 23 квітня.

TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 квітня.

SaGa: Emerald Beyond – 25 квітня.

Another Crab's Treasure – 25 квітня.

Manor Lords – 26 квітня.

Braid: Anniversary Edition – 30 квітня.

Травень:

Homeworld 3 – 13 травня.

Senua's Saga: Hellblade II – 21 травня.

Multiversus – 28 травня.

Також 14 червня очікуємо на Shin Megami Tensei V: Vengeance, 5 липня – The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, 25 липня – довгоочікуваний Frostpunk 2, 20 серпня випустять Black Myth: Wukong, і нарешті у вересні вийдуть STALKER 2: Heart of Chernobyl (5 вересня) та Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 вересня).

