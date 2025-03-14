Які організації запустили власні команди з Marvel Rivals: повний список

Marvel Rivals швидко набуває популярності. Перші турніри вже відбуваються, а це означає, що повинні бути й команди. Дійсно, невеликі й часто не професійні кіберспортсмени вже деякий час грають, але й відомі організації, на кшталт Fnatic чи OG також підтягуються. Ось повний список великих організацій, котрі вирішили зібрати власні колективи для Marvel Rivals.

Оберіть, за кого вболівати

Після релізу наприкінці 2024 року шутер у всесвіті Marvel від NetEase став однією з найпопулярніших FPS-ігор у світі. За останні три місяці в неї зіграли понад 40 мільйонів гравців, що свідчить про її перспективи для ще однієї дисципліни у кіберспорті. Marvel Rivals Invitational – це перший офіційний турнір для гри, який запустили самі розробники, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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У середині лютого NetEase оголосила, що спочатку проведе чотири турніри, кожен розіграє по 100 000 доларів. Але це, ймовірно, лише початок. Оскільки анонс відбувся в тому ж місяці, коли почалися змагання, можна припустити, що протягом 2025 року компанія влаштує ще кілька таких забігів. Зі зростанням аудиторії гри інші організатори також можуть захотіти долучитися до Marvel Rivals, тому наступного року ми цілком можемо очікувати на більшу кількість заходів.

Четвертий і останній з оголошених турнірів починається сьогодні, 14 березня, й триватиме до 23 березня.

То які ж команди долучилися до Marvel Rivals? Наразі можна назвати такі:

Fnatic.

Luminosity.

OG.

Virtus.pro.

Sentinels.

Team Envy.

100 Thieves.

FURY Esports.

Kanga Esports.

Серед менш відомих можна назвати такі команди:

Twisted Minds.

Team Peps.

DUSTY.

ECSTATIC.

Крім того, один із найвідоміших стримерів, відомий за своїми трансляціями на тему Counter-Strike, настільки захопився Marvel Rivals, що під час одного зі своїх прямих ефірів заявив, що хоче запустити власну команду. Майкл "Shroud" Гжесік оголосив про збір коштів на реалізацію цього задуму і зміг успішно його провести. Пізніше він підтвердив, що команді бути. У певний момент з'являлися чутки, що його команда буде запущена в рамках організації Sentinels, однак Sentinels зробили окреме оголошення про свій колектив. Тож наразі неясно, які успіхи у Shroud з організацією.

Про українські команди з Marvel Rivals поки що нічого не відомо.