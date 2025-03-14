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После релиза в конце 2024 года шутер во вселенной Marvel от NetEase стал одной из самых популярных FPS-игр в мире. За последние три месяца в нее сыграли более 40 миллионов игроков, что свидетельствует о ее перспективах для еще одной дисциплины в киберспорте. Marvel Rivals Invitational – это первый официальный турнир для игры, который запустили сами разработчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.
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В середине февраля NetEase объявила, что сначала проведет четыре турнира, каждый разыграет по 100 000 долларов. Но это, вероятно, лишь начало. Поскольку анонс состоялся в том же месяце, когда начались соревнования, можно предположить, что в течение 2025 года компания устроит еще несколько таких забегов. С ростом аудитории игры другие организаторы также могут захотеть присоединиться к Marvel Rivals, поэтому в следующем году мы вполне можем ожидать большее количество мероприятий.
Четвертый и последний из объявленных турниров начинается сегодня, 14 марта, и продлится до 23 марта.
Так какие же команды присоединились к Marvel Rivals? Сейчас можно назвать следующие:
- Fnatic.
- Luminosity.
- OG.
- Virtus.pro.
- Sentinels.
- Team Envy.
- 100 Thieves.
- FURY Esports.
- Kanga Esports.
Среди менее известных можно назвать такие команды:
- Twisted Minds.
- Team Peps.
- DUSTY.
- ECSTATIC.
Кроме того, один из самых известных стримеров, известный по своим трансляциями на тему Counter-Strike, настолько увлекся Marvel Rivals, что во время одного из своих прямых эфиров заявил, что хочет запустить собственную команду. Майкл "Shroud" Гжесик объявил о сборе средств на реализацию этой затеи и смог успешно его провести. Позже он подтвердил, что команде быть. В определенный момент появлялись слухи, что его команда будет запущена в рамках организации Sentinels, однако Sentinels сделали отдельное объявление о своем коллективе. Поэтому пока неясно, какие успехи у Shroud с организацией.
Об украинских командах из Marvel Rivals пока что ничего не известно.