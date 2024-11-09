Найважчі та найлегші точки у Counter-Strike 2 – HLTV показали цікаве дослідження

Портал HLTV провів цікаве статистичне дослідження Counter-Strike 2 та виділив найважчі та найлегші точки на різних мапах як для оборони, так і для повторного захоплення.

Порція цікавих статистичних даних з матчів топових колективів дозволяє краще зрозуміти особливості "плентів" на різних мапах у Counter-Strike 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Найлегші для оборони

Свого роду фортецею виявилася точка A на мапі Nuke із показником у 44% успішних захистів.

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За нею розташувалися "плент" A з Vertigo та B з Mirage з 39% та 35% відповідно.

Точки, які найлегше обороняти у CS 2 / Фото з HLTV

Найлегші для відбиття назад

Якщо ви втратили точку на якійсь з мап і вагаєтеся чи варто йти на її відбиття, то ця цікава статистика може стати вам при нагоді.

Виявилося, що найлегше відвоювати собі назад точку B на мапі Nuke, з показником успішності спроб у 31%.

Слідом розташувалися B з Ancient та B з Anubis – 27% та 22% відповідно.

Найлегші точки для відбиття назад / Фото з HLTV

Отож, тепер ви можете опиратися на ці знання у власних іграх.