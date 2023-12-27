У це боляче грати: 10 найгірших відеоігор 2023 року від Metacritic
Джерело:Metacritic
Портал Metacritic підсумував усі огляди та рецензії за 2023 рік для того, щоб виокремити список з 10 найгірших відеоігор. Від яких проєктів у геймерів не залишилося жодних позитивних вражень – дізнайтеся у матеріалі.
Після рейтингу 10 найкращих відеоігор 2023 року, портал Metacritic вирішив показати зворотну сторону монети та представив список з проєктів, після згадки про які у порядного геймера почнуться "в'єтнамські флешбеки".
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3 місце – 38/100 від критиків та 0.9/10 від геймерів
Почнемо з представлення трійки "лідерів", а конкретно з бронзового призера, першої, й цілком можливо останньої гри студії Refugium Games – Greyhill Incident.
Такий собі сурвайвал-стелс на тему вторгнення прибульців провалився на всіх рівнях: від поганої акторської гри до дивного та нецікавого геймплею.
Трейлер Greyhill Incident – дивитися відео
І, якщо прибульці таки існують, то їм краще не бачити цієї "відеогри", бо для них лише вона скоріше за все стала б зайвою причиною знищити Землю.
2 місце – 36/100 від критиків та 2.2/10 від геймерів
Колись платформер Flashback (1992) мав честь ставати у порівняння з легендарною Prince of Persia, попри свій науково-фантастичний сетинг.
Цієї осені з'явилося його продовження – Flashback 2 і краще б ця гра так і залишилася в минулому.
Сиквел страждає від маси проблем, однак основна полягає у застарілому і надто простому підході до геймдизайну, через що ігровий процес виявився нескладним та більшою мірою виснажливим і зовсім не приніс задоволення ані геймерам, ані критикам.
Трейлер Flashback 2 – дивитися відео
1 місце – 34/100 від критиків та 1.2/10 від геймерів
Ну і звання найгіршої гри 2023 року цілком заслужено отримує найгірше з усіх існуючих творінь за мотивами легендарної саги "Володар перснів" – стелс-платформер The Lord of the Rings: Gollum.
Нудний геймплей, нецікавий сюжет, кострубате керування та цілий океан багів – ці недоліки, як справжнісінькі дементори, витягнуть усю радість з душі будь-якого геймера, який запустить цей проєкт і їм не допоможе ніякий патронус, навіть пес.
Добірка багів з гри – дивитися відео
Уся десятка найгірших ігор 2023 року виглядає наступним чином:
- The Lord of the Rings: Gollum – 34/100 від критиків та 1.2/10 від геймерів
- Flashback 2 – 36/100 від критиків та 2.2/10 від геймерів
- Greyhill Incident – 38/100 від критиків та 0.9/10 від геймерів
- Quantum Error – 40/100 від критиків та 3.2/10 від геймерів
- Testament: The Order of High Human – 41/100 від критиків та 7.1/10 від геймерів
- Crime Boss: Rockay City – 52/100 від критиків та 5.4/10 від геймерів
- Hellboy: Web of Wyrd – 61/100 від критиків та 8.2/10 від геймерів
- Gangs of Sherwood – 48/100 від критиків та 6.0/10 від геймерів
- Loop8: Summer Of Gods – 49/100 від критиків та 3.9/10 від геймерів
- Gargoyles Remastered – 58/100 від критиків та без оцінок від геймерів