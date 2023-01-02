Як і в попередні роки, у 2022 році геймери провели мільярди годин за переглядом трансляцій, присвячених різноманітним відеоіграм. Однак, який проєкт був найпопулярнішим на платформі Twitch?

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Цікавим є те, що з-поміж усієї першої десятки найбільш переглядуваних відеоігор лише одна показала ріст глядачів, а був це шутер Valorant, який опинився на 3 місці з 1 мільярдом й майже 106 мільйонами годин переглядів (+16.4% у порівнянні з минулим роком).

Срібло здобула минулорічна тріумфаторка – GTA V, на перегляд трансляцій з якої геймери витратили разючих 1.3 мільярди годин (-28.7% у порівнянні з минулим роком).

А перемогу і звання найпопулярнішої гри на Twitch цьогоріч отримала League of Legends із показником у 1.49 мільярди переглянутих геймерами годин (-13.6% у порівнянні з минулим роком).

10 найпопулярніших ігор на Twitch / скриншот з sullygnome.com