У що пограти в лютому – календар релізів найочікуваніших відеоігор місяця

Зазвичай лютий важко назвати плідним місяцем для ігрової індустрії, однак у 2024 році це дещо змінилося, адже геймерів чекає чимало цікавих та масштабних релізів відеоігор.

Після того як першим безумовним хітом 2024 року неочікувано стала Palworld, дуже цікаво буде спостерігати за подальшими релізами та їх статистичними показниками.

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Тим більше, що лютий 2024 року буде доволі багатим на релізи, про найцікавіші з яких вам розповість 24 Канал.

Helldivers 2





Постер Helldivers 2 / Фото Sony Interactive Entertainment

Коли: 8 лютого

На яких платформах: PS5, ПК

Пряме продовження оригінального top-down шутера 2015 року від Arrowhead Game Studios, де гравцям доведеться взяти на себе роль Пекельних Десантників.

Перед геймерами повстане лише одне завдання – знищити якомога більше іншопланетних ворогів з найрізноманітнішої зброї у найвіддаленіших куточках галактики.

Трейлер гри – дивитися відео

Tomb Raider I-III Remastered



Постер ремастера Tomb Raider / Фото Aspyr

Коли: 14 лютого

На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК

У день всіх закоханих, розробники з Aspyr, запропонують геймерам змогу заново закохатися у харизматичну розкрадачку гробниць Лару Крофт.

Перші три оригінальні гри відомої франшизи стануть частиною ремастер-колекції, яка вийде на усіх топових ігрових консолях та до того ж матиме українську локалізацію.

Трейлер проєкту – дивитися відео

Skull and Bones



Нарешті вийде Skull and Bones / Фото Ubisoft

Коли: 16 лютого

На яких платформах: PS5, Xbox Series та ПК

Багатостраждальний проєкт Ubisoft після незчисленних перенесень та виробничого пекла нарешті дістанеться до геймерів вже зовсім незабаром.

Отож, якщо ваша душа давно бажала захопливих піратських пригод з ромом, піастрами та видовищними морськими баталіями, то очікувати залишилося зовсім трохи.

Трейлер Skull and Bones – дивитися відео

Star Wars: Dark Forces Remaster



Ще один цікавий ремастер / Фото

Коли: 28 лютого

На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК

Наприкінці місяця нас очікує ще один цікавий ремастер.

Розробники з Nightdive Studios взялися осучаснити один з найкращих шутерів по "Зоряних війнах". Чи вдасться їм здійснити цей амбітний задум, побачимо 28 лютого.

Трейлер Star Wars: Dark Forces Remaster – дивитися відео

Final Fantasy VII Rebirth



Цікавий рімейк / Фото Square Enix

Коли: 29 лютого

На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК

Слідом за двома ремастерами у нашому списку з'явився і рімейк, оригінал якого вийшов далекого 1997 року.

Rebirth – це продовження планів Square Enix створити трилогію рімейків Final Fantasy і шанувальники франшизи зовсім не проти такого підходу, особливо якщо новинка буде такою якісною як і її попередниця – Final Fantasy VII Remake.

Трейлер Rebirth – дивитися відео

Отож, таким буде лютий 2024 для ігрової індустрії, звісно, якщо ніхто з розробників не вирішить потішити геймерів раптовим релізом, як це було з однією з найкращих відеоігор 2023 року Hi-Fi Rush.