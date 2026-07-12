Кіберспорт давно перестав бути просто розвагою для підлітків, перетворившись на глобальну індустрію з мільйонними призами та величезною аудиторією. Отож, кожному геймеру варто розібратися у специфіці ключових змагальних жанрів, повідомляє 24 Канал.

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Які існують напрямки професійного геймінгу?

Кіберспортивний світ надзвичайно різноманітний і не обмежується лише одним з жанрів. Експерти виділяють від шести до восьми основних категорій, кожна з яких має власну історію, особливості та віддану фанатську базу.

Найвпливовішим жанром сучасного кіберспорту залишається MOBA – Multiplayer Online Battle Arena.

У таких іграх дві команди (частіше за все по 5 гравців) змагаються за знищення ворожої бази, керуючи героями з унікальними здібностями.

Жанр виріс із модифікацій до стратегій реального часу, зберігши вигляд "зверху", але зосередивши увагу на командній взаємодії. Лідери сегменту – League of Legends та Dota 2, які щороку б'ють рекорди за кількістю глядачів та пропонують величезні призові на своїх турнірах: до 5 мільйонів доларів.

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Важливе місце посідають стрілянки від першої особи (FPS), перемога в яких найчастіше потребує швидкості реакції та точності.

Гравці бачать світ очима персонажа, тримаючи в руках віртуальну зброю. Жанр став популярним завдяки серіям Call of Duty та Counter-Strike ще на початку нульових. У різний час популярними були також Overwatch та VALORANT. Тут призові на найголовніших турнірах варіюються від 1 до 2,5 мільйонів доларів.

Окремим відгалуженням жанру стали "Королівські битви" (Battle Royale), такі як Fortnite та PUBG. У них десятки гравців висаджуються на спільну карту і виживають до останнього вцілілого (чи останньої вцілілої команди).

Призові фонди на світових чемпіонатах з Fortnite колись сягали до 30 мільйонів доларів, повідомляє ESPN, що є одним з найбільших "гонорарів" у світі кіберспорту.

Найкращий "дует" у Fortnite в 2019 році – кожен заробив по 1,5 мільйона доларів / Фото Epic Games

Для тих, хто віддає перевагу більш інтелектуальному протистоянню, існує зараз дещо занепалий жанр стратегій в реальному часі (RTS). Їх часто порівнюють із шахами, де потрібно не лише воювати, а й грамотно керувати ресурсами та будувати бази. StarCraft 2 та Age of Empires 2 залишаються головними дисциплінами у цьому напрямку, хоча часи їх слави давно минули, а призовий фонд світових чемпіонатів ледь досягає 700 тисяч "вічнозелених".

Не слід забувати й про файтинги (симулятори єдиноборств), як-от Street Fighter або Mortal Kombat. Ця кіберспортсменів з циї відеоігор унікальна тим, що віддає повну перевагу офлайн змаганням, організовуючи великі конференції.

Це дозволяє уникнути затримок сигналу (лагів), які можуть стати фатальними в поєдинках, де кожна мілісекунда на вагу золота. Найбільшим турніром у цьому жанрі вважають Evolution Championship Series, що збирає тисячі учасників щороку.

Існують також спортивні та гоночні симулятори, які максимально точно копіюють реальні дисципліни. Наприклад віртуальний футбол (EA Sports FC) має аналоги реальних чемпіонатів, а деякі професійні команди – власного кіберспортивного представника.

Один з найвідоміших гравців у EA Sports FC Tekkz представляв Лідс Юнайтед у ePremier League 2025 / Фото з Instagram

Що стосується перегонів на кшталт Gran Turismo, то іноді межа між віртуальністю та реальністю стирається настільки, що гравці згодом стають справжніми пілотами болідів. Призовий фонд у серії з цієї гри – 3 мільйони доларів.

Окремою "скелею" є мобільний кіберспорт. Такі ігри, як Mobile Legends: Bang Bang або Honor of Kings, мають величезні призові фонди, що іноді перевищують 1 мільйон доларів за пересічний турнір.

Завдяки доступності смартфонів, мобільний геймінг став наймасовішим сегментом індустрії, залучаючи мільйони нових фанатів щороку. Найбільшої популярності ці проєкти набули в країнах Азії та Індійському регіоні.

Отож, починаючі кіберспортсмени мають перед собою доволі важкий вибір, адже дисциплін у світі віртуального спорту більш, ніж достатньо. До того ж, ми пригадали далеко не всі з тих 24, що представлені на EWC 2026 з призовим фондом у 75 мільйонів доларів.