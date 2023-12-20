Опитування платформа разом з тематичними виданнями проводили з 6 листопада до 6 грудня 2023 року. Його результати не є соціологічним дослідженням. Загалом в опитуванні взяли участь 1 тисяча 218 людей.
Варте уваги Обрати неможливо: найважчі рішення у відеоіграх
Демографія українського геймера
Мабуть, прогнозовано абсолютну більшість серед українських геймерів становлять чоловіки (80,5%). Натомість жінок лише (16,4%). Ще 1,9% опитаних вказали інший гендер, а 1,6% його не зазначали. Серед вікових категорій розподіл наступний:
- до 18 років – 4,9%,
- від 18 до 25 років – 33,3%,
- від 26 до 35 років – 49,2%,
- від 36 до 45 років – 11,5%,
- від 46 до 60 років – 1,1%.
Платформи
- На ПК грають 83,9% українців
- Xbox One усіх версій – 1,2%,
- Xbox Series усіх версій – 10,3%,
- PlayStation 4 – 10,6%,
- PlayStation 5 – 24,3%,
- Nintendo Switch – 19,4%,
- мобільні платформи (iOS, iPadOS, Android) – 35,4%.
Купівля ігор чи піратство
Загалом майже три чверті або 71,3% виключно купляють ігри, а ще 22,7% переважно купляють, але іноді дозволяють собі піратство. Натомість 4,7% геймерів переважно піратять, але іноді купляють ігри, і лише 1,3% українських гравців виключно піратять. Водночас геймери намагаються багато не витрачати на ігри:
- до 1 тисячі гривень на місяць – 68,3%,
- від 1 до 3 тисяч гривень – 20,5%,
- понад 3 тисячі – 2,4%,
- взагалі не витрачають – 8,8%.
Ігри та військова служба
Серед усіх опитаних військовослужбовців виявилося лише 3,8%. Та вони змогли розповісти, чи вдається їм пограти на місцях проходження служби. Мова, звісно ж, не про бойові позиції.
- 65,2% можуть приділити час іграм лише час від часу, рідко,
- 25,9% грають без особливих проблем,
- 10,9% взагалі не можуть грати під час служби.
Доволі часто можна зустріти думку, що навички, набуті у відеоіграх, можуть стати в нагоді під час виконання бойових завдань. Військові відповіли на це запитання:
- 34,8% зазначили, що дійсно ці навички допомогли безпосередньо, наприклад, у керуванні дроном,
- 41,3% відповіли, що відеоігри допомогли побічно, наприклад, такі бійці стали краще реагувати на несподівані ситуації завдяки іграм,
- 23,9% не вдалося застосувати навички з ігор на службі.