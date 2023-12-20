Опитування платформа разом з тематичними виданнями проводили з 6 листопада до 6 грудня 2023 року. Його результати не є соціологічним дослідженням. Загалом в опитуванні взяли участь 1 тисяча 218 людей.

Варте уваги Обрати неможливо: найважчі рішення у відеоіграх

Демографія українського геймера

Мабуть, прогнозовано абсолютну більшість серед українських геймерів становлять чоловіки (80,5%). Натомість жінок лише (16,4%). Ще 1,9% опитаних вказали інший гендер, а 1,6% його не зазначали. Серед вікових категорій розподіл наступний:

до 18 років – 4,9%,

– 4,9%, від 18 до 25 років – 33,3%,

– 33,3%, від 26 до 35 років – 49,2%,

– 49,2%, від 36 до 45 років – 11,5%,

– 11,5%, від 46 до 60 років – 1,1%.

Платформи

На ПК грають 83,9% українців

грають 83,9% українців Xbox One усіх версій – 1,2%,

усіх версій – 1,2%, Xbox Series усіх версій – 10,3%,

усіх версій – 10,3%, PlayStation 4 – 10,6%,

– 10,6%, PlayStation 5 – 24,3%,

– 24,3%, Nintendo Switch – 19,4%,

– 19,4%, мобільні платформи (iOS, iPadOS, Android) – 35,4%.

Купівля ігор чи піратство

Загалом майже три чверті або 71,3% виключно купляють ігри, а ще 22,7% переважно купляють, але іноді дозволяють собі піратство. Натомість 4,7% геймерів переважно піратять, але іноді купляють ігри, і лише 1,3% українських гравців виключно піратять. Водночас геймери намагаються багато не витрачати на ігри:

до 1 тисячі гривень на місяць – 68,3%,

від 1 до 3 тисяч гривень – 20,5%,

понад 3 тисячі – 2,4%,

взагалі не витрачають – 8,8%.

Ігри та військова служба

Серед усіх опитаних військовослужбовців виявилося лише 3,8%. Та вони змогли розповісти, чи вдається їм пограти на місцях проходження служби. Мова, звісно ж, не про бойові позиції.

65,2% можуть приділити час іграм лише час від часу, рідко,

25,9% грають без особливих проблем,

10,9% взагалі не можуть грати під час служби.

Доволі часто можна зустріти думку, що навички, набуті у відеоіграх, можуть стати в нагоді під час виконання бойових завдань. Військові відповіли на це запитання: