Опрос платформа вместе с тематическими изданиями проводился с 6 ноября по 6 декабря 2023 года. Его результаты не являются социологическими исследованиями. Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 218 человек.

Достойно внимания Выбрать невозможно: самые трудные решения в видеоиграх

Демография украинского геймера

По-видимому, прогнозируемое абсолютное большинство среди украинских геймеров составляют мужчины (80,5%). Зато женщин только (16,4%). Еще 1,9% опрошенных указали другой гендер, а 1,6% его не указывали. Среди возрастных категорий распределение следующее:

до 18 лет – 4,9%,

– 4,9%, от 18 до 25 лет – 33,3%,

– 33,3%, от 26 до 35 лет – 49,2%,

– 49,2%, от 36 до 45 лет – 11,5%,

– 11,5%, от 46 до 60 лет – 1,1%.

Платформы

на ПК играют 83,9% украинцев

играют 83,9% украинцев Xbox One всех версий – 1,2%,

всех версий – 1,2%, Xbox Series всех версий – 10,3%,

всех версий – 10,3%, PlayStation 4 – 10,6%,

– 10,6%, PlayStation 5 – 24,3%,

– 24,3%, Nintendo Switch – 19,4%,

– 19,4%, мобильные платформы (iOS, iPadOS, Android) – 35,4%.

Покупка игр или пиратство

В общей сложности почти три четверти или 71,3% исключительно покупают игры, а еще 22,7% преимущественно покупают, но иногда позволяют себе пиратство. 4,7% геймеров преимущественно пиратят, но иногда покупают игры, и только 1,3% украинских игроков исключительно пиратят. В то же время геймеры стараются много не тратить на игры:

до 1 тысячи гривен в месяц – 68,3%,

от 1 до 3 тысяч гривен – 20,5%,

свыше 3 тысяч – 2,4%,

вообще не тратят – 8,8%.

Игры и военная служба

Среди всех опрошенных военнослужащих оказалось всего 3,8%. Но они смогли рассказать, удается им поиграть на местах прохождения службы. Речь, конечно же, не о боевых позициях.

65,2% могут уделить время играм лишь иногда, редко,

25,9% играют без особых проблем,

10,9% вообще не могут играть во время службы.

Довольно часто можно встретить мнение, что навыки, приобретенные в видеоиграх, могут пригодиться при выполнении боевых задач. Военные ответили на этот вопрос: