З'явився рейтинг найкращих ігор франшизи Fallout – обійшлося майже без сюрпризів

21 квітня 2024, 17:11
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Джерело:

IGN

Авторитетний портал IGN провів опитування серед читачів аби сформувати рейтинг найкращих відеоігор з франшизи Fallout і результати виявилися дещо несподіваними.

Завдяки серіалу на Amazon Prime франшиза постапокаліптичних RPG Fallout переживає пік своєї популярності.

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На цій хвилі ігрове видання IGN вирішило опитати своїх користувачів яку ж з численних ігор Fallout вони вважають найкращою.

Результати, загалом, не стали якимось одкровенням.

Відтак, найбільша кількість геймерів визнала Fallout: New Vegas найкращою грою про Пустку.

Трейлер гри-тріумфаторки – дивитися відео

Найбільшою цікавинкою рейтингу стало те, що класичні Fallout та Fallout 2 опинилися нижче за 3 та 4 частини гри, хоча й обігнали багатокористувацьку Fallout 76 та низку спін-офів.

Найкращі ігри Fallout за версією читачів IGN:

  1. Fallout: New Vegas
  2. Fallout 3
  3. Fallout 4
  4. Fallout 2
  5. Fallout 
  6. Fallout 76
  7. Fallout 4: VR
  8. Fallout Shelter
  9. Fallout Tactics
  10. Fallout: Brotherhood of Steel

Хоча такий результат може здивувати "олдскульних" геймерів, він водночас може вказувати на омолодження фанатської бази франшизи, що безумовно лише піде їй на користь.

Автор: Максим Задворський