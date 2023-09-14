Ілон Маск зізнався, що просив свою дівчину вдягатися в популярну героїню відеогри: пікантне фото

Експресивний мільярдер Ілон Маск зізнався, що просив свою колишню дівчину, голлівудську акторку Ембер Герд, вдягтися в образ героїні популярної відеогри від Blizzard та навіть показав її в цьому вбранні.

Ілон Маск є відомим геймером та, зокрема, фанатіє від відеоігор компанії Activision Blizzard, повідомляє 24 Канал.

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Про свої вподобання у царині відеоігор, Маск часто розповідав у соцмережі Х (колишній твітер) і цим вже нікого не здивуєш.

Однак, нещодавно, мільярдер підтвердив цікаву та дещо пікантну історію з особистого життя, пов'язану з віртуальними розвагами та його колишньою дівчиною Ембер Герд.

Виявилося, що Ілон настільки вподобав персонажку Mercy з багатокористувацького шутера Overwatch, що навіть просив Герд вбратися у її образ для інтимних рольових ігор.

Це стало відомо завдяки біографу власника Space X, який вніс цю інформацію у найновіший життєпис свого замовника.

У підтвердження пікантної історії, Ілон поділився фотографією дівчини у цьому образі чим розділив геймерську спільноту на два табори.

Ембер Герд в образі Mercy / Фото з соцмережі Х

Хоча сам мільярдер написав, що "це було приголомшливо" і частина шанувальників Overwatch залишилися приємно вражені "косплеєм" голлівудської зірки, інші навпаки почали кепкувати з нього, зазначивши, що костюм виглядає "дешевим".

Особливо образливо це, з огляду на те, що Герд займалася виготовленням вбрання цілих два місяці, як повідомив біограф Волтер Айзексон.

До когорти критиків навіть приєдналася акторка, яка виконала роль Mercy у самій грі Blizzard.

Вона пожартувала над вбранням Ембер та сказала, що в ньому проглядається "заводський брак", ніби воно було зроблено компанією Tesla.

Звісно, кожен має тут свою думку, але фанати Герд і Overwatch, скоріше за все, залишилися задоволені побаченим.