Спіймали на гарячому: японська поліція "накрила" синдикат, який продавав модифікованих покемонів

Японська поліція викрила синдикат, який модифікував покемонів у відеогрі Pokemon Sword and Shield. Голова цієї організації вже зізнався у всьому, але поки невідомо, яке він понесе покарання.

Японська поліція префектури Айті заарештувала геймера, який займався продажем модифікованих покемонів. Представники місцевої влади вважають, що саме ця людина є головою злочинного синдикату, який займався розповсюдженням покращених створінь.

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Поліція спіймала чоловіка на гарячому, коли він продавав модифіковану версію Sobble. Сума цієї угоди мала скласти понад 4 тисячі японських єн, а це всього 42 долари. Але виявилося, що ця справа далеко не єдина, бо його синдикат за останній час заробив понад мільйон японських єн (понад 10 тисяч доларів). Видання Asahi News відзначає, що заарештували геймера ще у квітні 2020 року, але лише зараз поліція виступила із пресконференцією, на якій показала PC, телефони та різноманітні прилади, які він використовував для зміни даних (коду).

Геймер займався "генетичною модифікацією" покемонів із відеогри Pokemon Sword and Shield. Своєю діяльністю він порушив закон про запобігання недобросовісній конкуренції. У поліції зазначили, що цьому чоловіку всього 23 роки, а також він офіційно безробітний. Зараз він знаходиться у в'язниці, а також вже зізнався у всьому. Представники владних органів відзначили, що поки невідомо, яке покарання понесе чоловік. Цікаво, що моддери часто додають у відеогру Pokemon Sword and Shield різноманітних нових покемонів. Проте, саме додавання нових створінь поки не розглядається, як порушення законодавства.

Прилади та предмети, які чоловік використовував для модифікації та розповсюдження покемонів / світлина із сайту Asahi News