Їстівний секрет: геймери знайшли кумедну пасхалку у відеогрі Halo Infinite

Шанувальники Halo Infinite знайшли в цій відеогрі оригінальну пасхалку. Вони відшукали секретну кімнату, у якій знаходиться своєрідне божество місцевих прибульців.

Ми доволі часто розповідаємо про різноманітні цікаві пасхалки з відеоігор. А все тому, що жоден сучасний проєкт не може обійтися без подібних оригінальних секретів. Не стала винятком й гра Halo Infinite, яка повноцінно вийшла лише минулого тижня.

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А тому геймери вже мали достатньо часу для того, щоб дослідити місцевий відкритий світ. Загалом фанати Halo Infinite вже знайшли чимало цікавих пасхалок у цій відеогрі, щоправда, одна виділяється особливо. Йдеться про секрет, який показав користувач твітера з нікнеймом Infinite Forges. Варто додати, що ця знахідка дуже сподобалася користувачам мережі: майже 90 тисяч переглядів та понад 9 тисяч вподобань.

Отже, у місцевому світі гравці знайшли приховану кімнату, у якій знаходиться гігантський сендвіч. Цікаво, що йому поклоняються хрюки ("grunts") – кумедні інопланетяни, які з'являлися у всіх частинах серії Halo. Останні не рухаються, а просто стоять у різноманітних позах біля свого божества. Сам же сендвіч має апетитний вигляд, а загалом до його складу ввійшли наступні інгредієнти: білий хліб, ковбаса, сир, листя салату, помідори, цибуля та приправи.

Варто зазначити, що знайти кімнату з цією пасхалкою досить непросто, бо розробники її дуже добре заховали. Річ у тім, що знаходиться вона у величезній печері, яка заповнена ворогами. У цій локації потрібно знайти невелику та непримітну щілину на стелі, а потім скористатися крюком-кішкою одразу два рази. Шкода лише, що розробники не підготували якогось спеціального досягнення ("ачівки") для геймерів, які знайшли цей сендвіч.

Гігантський сендвіч у відеогрі Halo Infinite: відео