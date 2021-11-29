Ігрові рекорди – це окрема сторінка історії геймінгу й один із фанатів WoW вписав у неї своє ім'я завдяки неймовірному везінню та акробатичним здібностям свого персонажа.
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У World of Warcraft нічні ельфи, ельфи крові та воргени мають приблизно 20% шанс побачити спеціальні анімації персонажів щоразу, коли стрибають. Через те, що нічні ельфи були в World of Warcraft з самого релізу гри – змагання з того хто ж зможе вибити якомога більше подібних анімацій поспіль тривають роками.
І ось, у них з'явився новий чемпіон. Кліп користувача Twitch під ніком SingActDirect показує як, розташувавшись на невеликому пагорбі, друїд 18 рівня Kittypurry розпочав серію стрибків яка досягла неймовірного показника у 17 сальто вперед.
Рекорд Kittypurry / відео з Twitch SingActDirect
Враховуючи, що ймовірність окремого такого стрибка складає 20% та до того ж зменшується після кожного вдалого, шанси випадку, що стався, настільки астрономічно низькі, що для числового розрахунку подібної ймовірності, напевно, знадобиться науковий ступінь.
Геймерська спільнота бурхливо відреагувала на досягнення SingActDirect – і коментарі були виключно позитивними. Деякі жартували, що геймеру варто негайно зіграти в яку-небудь лотерею, враховуючи, що шанси виграти у ній вищі, ніж на той "подвиг", який йому піддався.
Інші ж навпаки попередили гравця про те, що він міг використати взагалі усю свою вдачу на це досягнення і більше не варто покладатися на неї у майбутньому житті.