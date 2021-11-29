Игровые рекорды – это отдельная страница истории гейминга и один из фанатов WoW вписал в нее свое имя благодаря невероятному везению и акробатическим способностям своего персонажа.
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Во вселенной World of Warcraft ночные эльфы, эльфы крови и воргены имеют примерно 20% шанс увидеть специальные анимации персонажей каждый раз, когда прыгают. Из-за того, что ночные эльфы были в World of Warcraft с самого релиза игры – соревнования по тому, кто сможет выбить как можно больше подобных анимаций подряд продолжаются годами.
И вот в них появился новый чемпион. Клип пользователя Twitch под ником SingActDirect показывает как, расположившись на небольшом холме, друид 18 уровня Kittypurry начал серию прыжков, достигшую невероятного показателя в 17 сальто вперед.
Рекорд Kittypurry / видео с Twitch SingActDirect
Учитывая, что вероятность отдельного такого прыжка составляет 20% и к тому же уменьшается после каждого удачного, шансы случившегося настолько астрономически низкие, что для числового расчета подобной вероятности, наверное, понадобится научная степень.
Геймерское сообщество бурно отреагировало на достижение SingActDirect – и комментарии были исключительно положительными. Некоторые шутили, что геймеру стоит немедленно сыграть в какую-нибудь лотерею, учитывая, что шансы выиграть в ней выше, чем на поддавшийся ему "подвиг".
Другие же наоборот предупредили игрока о том, что он мог использовать вообще весь свой запас удачи на это достижение и больше не стоит полагаться на нее в будущей жизни.