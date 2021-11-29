Ймовірність вкрай мала: гравець у World of Warcraft побив незвичайний рекорд

Шанувальник World of Warcraft Classic неочікувано перевершив специфічний внутрішньоігровий рекорд, математична ймовірність побиття якого була неймовірно малою. Детальніше у матеріалі.

Ігрові рекорди – це окрема сторінка історії геймінгу й один із фанатів WoW вписав у неї своє ім'я завдяки неймовірному везінню та акробатичним здібностям свого персонажа.

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У World of Warcraft нічні ельфи, ельфи крові та воргени мають приблизно 20% шанс побачити спеціальні анімації персонажів щоразу, коли стрибають. Через те, що нічні ельфи були в World of Warcraft з самого релізу гри – змагання з того хто ж зможе вибити якомога більше подібних анімацій поспіль тривають роками.

І ось, у них з'явився новий чемпіон. Кліп користувача Twitch під ніком SingActDirect показує як, розташувавшись на невеликому пагорбі, друїд 18 рівня Kittypurry розпочав серію стрибків яка досягла неймовірного показника у 17 сальто вперед.

Рекорд Kittypurry / відео з Twitch SingActDirect



Враховуючи, що ймовірність окремого такого стрибка складає 20% та до того ж зменшується після кожного вдалого, шанси випадку, що стався, настільки астрономічно низькі, що для числового розрахунку подібної ймовірності, напевно, знадобиться науковий ступінь.

що попередній рекорд стрибків серед нічних ельфів становив 16 вдалих "джампів" поспіль, а поставив його гравець Horkheimer у 2020 році. Перед цим титул рекордсмена належав геймеру з ніком Yewna, який відмітився показником у 15 стрибків ще у далекому 2016 році.

Геймерська спільнота бурхливо відреагувала на досягнення SingActDirect – і коментарі були виключно позитивними. Деякі жартували, що геймеру варто негайно зіграти в яку-небудь лотерею, враховуючи, що шанси виграти у ній вищі, ніж на той "подвиг", який йому піддався.

Інші ж навпаки попередили гравця про те, що він міг використати взагалі усю свою вдачу на це досягнення і більше не варто покладатися на неї у майбутньому житті.