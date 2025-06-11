YouTube забанив не того

Уже близько двох тижнів YouTube транслює шахрайську рекламу, яка використовує згенеровану штучним інтелектом копію кіберспортивної зірки Ніколи "NiKo" Ковача. У ролику він нібито від імені команди Falcons оголошує розіграш, який насправді є шахрайським. Реклама з’являється не лише під час основної трансляції BLAST.tv Austin Major 2025, а й на стрімах сторонніх блогерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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І сам NiKo, і представники команди Falcons вже неодноразово заявляли, що не мають стосунку до цього відео. 5 червня NiKo публічно закликав фанатів уникати взаємодії з рекламою та не передавати свої дані. Попри це, реклама продовжувала з’являтися, зокрема й після цих заяв. Це викликало серйозні питання щодо того, як саме YouTube бореться з подібними інцидентами.

Найбільш абсурдним стало те, що платформа замість боротьби з фейковим контентом заблокувала офіційний канал Falcons на YouTube. Про це повідомив кіберспортивний стример Ерік "fl0m" Флом 9 червня, зазначивши, що сторінка команди була недоступна.

На момент публікації цього матеріалу сторінка каналу все ще недоступна.



Канал @FalconsEsport на YouTube заблоковано / Скриншот 24 Каналу

За попередніми припущеннями, система автоматичної модерації або неуважна техпідтримка YouTube сплутали справжній бренд із фейковим акаунтом.

Представники YouTube у соцмережі X заявили, що вже передали інформацію на перевірку після того, як fl0m публічно відмітив відеоплатформу на своїй сторінці. Однак наразі незрозуміло, чи хтось дійсно займається цим випадком, чи це чергова автоматична відповідь.

Наслідки

Фальшива реклама завдала шкоди не тільки гравцям і організаціям, а й глядачам. Деякі з них могли повірити в розіграш і передати свої персональні дані шахраям. У результаті офіційні команди втрачають довіру аудиторії, а шахрайський контент продовжує жити на платформі.

Тим часом фанати CS2 можуть лише ігнорувати рекламу і скаржитися на неї вручну – адже жодних дієвих кроків з боку YouTube досі не вжито.

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