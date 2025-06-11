YouTube забанил не того

Уже около двух недель YouTube транслирует мошенническую рекламу, которая использует сгенерированную искусственным интеллектом копию киберспортивной звезды Николы "NiKo" Ковача. В ролике он якобы от имени команды Falcons объявляет розыгрыш, который на самом деле является мошенническим. Реклама появляется не только во время основной трансляции BLAST.tv Austin Major 2025, но и на стримах сторонних блогеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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И сам NiKo, и представители команды Falcons уже неоднократно заявляли, что не имеют отношения к этому видео. 5 июня NiKo публично призвал фанатов избегать взаимодействия с рекламой и не передавать свои данные. Несмотря на это, реклама продолжала появляться, в том числе и после этих заявлений. Это вызвало серьезные вопросы относительно того, как YouTube борется с подобными инцидентами.

Наиболее абсурдным стало то, что платформа вместо борьбы с фейковым контентом заблокировала официальный канал Falcons на YouTube. Об этом сообщил киберспортивный стример Эрик "fl0m" Флом 9 июня, отметив, что страница команды была недоступна.

На момент публикации этого материала страница канала все еще недоступна.



Канал @FalconsEsport на YouTube заблокирован / Скриншот 24 Канала

По предварительным предположениям, система автоматической модерации или невнимательная техподдержка YouTube спутали настоящий бренд с фейковым аккаунтом.

Представители YouTube в соцсети X заявили, что уже передали информацию на проверку после того, как fl0m публично отметил видеоплатформу на своей странице. Однако пока непонятно, действительно ли кто-то занимается этим случаем, или это очередной автоматический ответ.

Последствия

Фальшивая реклама нанесла вред не только игрокам и организациям, но и зрителям. Некоторые из них могли поверить в розыгрыш и передать свои персональные данные мошенникам. В результате официальные команды теряют доверие аудитории, а мошеннический контент продолжает жить на платформе.

Тем временем фанаты CS2 могут лишь игнорировать рекламу и жаловаться на нее вручную – ведь никаких действенных шагов со стороны YouTube до сих пор не предпринято.

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