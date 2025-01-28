5-річний кіберспортсмен з Tekken 8 вразив розробників гри

У мережі з'явилися кадри з кіберспортивного турніру з Tekken 8 для новачків під назвою Rox³CUP, де справжній фурор викликав 5-річний геймер. Розробники гри вже відреагували.

26 січня у соцмережі X з'явилося відео з Rox³CUP, де публіка із захватом спостерігала матч за участі вельми юного шанувальника Tekken 8, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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"У нього попереду світле майбутнє"

П'ятирічний кіберспортсмен змагався з дорослим чоловіком і показав себе напрочуд добре. Граючи за персонажа Віктора Шевальє проти Маршалла Лоу, він зумів навіть виграти два перші раунди поспіль. Одначе у підсумку все одно поступився в матчі.

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Щоправда, це зовсім не має засмучувати юного геймера, адже він отримав справжню славу в X, а його майстерність навіть прокоментував сам Кацухіро Харада – генеральний меджер франшизи Tekken.

Віктору лише 5 років! У нього попереду світле майбутнє,

– зауважив бос серії файтингів.

Відео з події – дивіться ролик

Харада також жартівливо нагадав, що вікова система ESRB надала Tekken 8 рейтинг "для підлітків", але на думку розробника, це все одно лишень формальність.