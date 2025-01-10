Гравець NAVI увійшов до п'ятірки найкращих у щорічному рейтингу HLTV

Платформа HLTV, котра спеціалізується на новинах про Counter-Strike, поступово розкриває результати голосування за найкращих гравців 2024 року. Учора сайт нарешті почав розкривати п'ятірку лідерів, оголосивши на п'ятому місці гравця української організації NAVI.

Хто серед лідерів

Нагадаємо, що Міхай "iM" Іван раніше зайняв 16 місце, Ігор "w0nderful" Жданов розташувався на 11 місці, а Валерій "b1t" Ваховський – на 9 позиції. Усі з команди NAVI. Таким чином з усіх гравців команди лишаються лише Юстінас "jL" Лекавічус та Алексі "Aleksib" Віролайнен, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV. Хто ж з них на п'ятому місці?

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Згідно з оновленим учора рейтингом, п'яту позицію забирає литовець Юстінас "jL" Лекавічус. Як зазначає офіційний сайт NAVI, він уперше у своїй кар'єрі потрапив до топ-20 найкращих гравців року за версією HLTV, тож це вельми значне досягнення, потрапити відразу на таке високе місце.

У 2024 році середній рейтинг Юстінаса Лекавічуса становив 1.13.

Найкращими для нього турнірами стали PW Shanghai Major Europe RMR A та ESL Pro League Season 20, які він завершив з показниками в 1.29 та 1.28 відповідно.

Він також двічі за минулий рік отримав нагороди MVP – за турніри PGL Major Copenhagen 2024 та ESL Pro League Season 20, а також чотири титули EVP (IEM Rio 2024, IEM Cologne 2024, Esports World Cup 2024 та BLAST Premier: Spring).

Четверте місце оголосять сьогодні, 10 січня, а всю першу трійку відкриють у суботу, 11 січня.