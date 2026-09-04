Важкий старт і шлях до порозуміння

Юстінас "jL" Лекавічус, який наразі не має постійного клубу, приєднався до складу Vitality як тимчасовий гравець. Свій перший матч у межах турніру BLAST Open Porto команда несподівано програла аутсайдерам із колективу Inner Circle. Проте литовець вважає, що ця невдача пішла команді на користь, пише HLTV.

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За його словами, після програшу він навпаки почав почуватися впевненіше, а його партнери підтримали цей настрій. Річ у тім, що Юстінас замінив колишнього гравця mezii, але не знав усіх його звичних реакцій та стилю підтримки гранатами. Поразка змусила команду зібратися й детально обговорити стратегії, що значно полегшило подальші виступи. Наступні перемоги над командами Legacy та FUT дозволили колективу вийти у плей-оф.

Під час виступів за інші клуби кіберспортсмен отримував різний досвід. Наприклад, граючи за Liquid, він просто намагався виграти якомога більше раундів. У складі MOUZ Юстінас "намагався бути тим, ким не є", прагнучи стати ідеальним напарником і виживати на точках за будь-яку ціну. У Vitality ж ситуація змінилася: він бере на себе обов'язки mezii, але діє у власному стилі.

Я відчуваю, що не можу показати свою найкращу гру, коли намагаюся бути кимось іншим,

– прокоментував jL.

Лекавічус зізнався, що йому дуже подобаються ролі, які раніше виконував mezii, навіть більше, ніж його власні колишні ролі у MOUZ чи NAVI. Наразі 26-річний гравець демонструє відмінну статистику: його індивідуальний рейтинг становить 1,14 за 11 зіграних карт, де середній показник убивств за раунд становить 0,71, а смертей – 0,63.

Литовець із захопленням спостерігає за партнерами по команді зсередини, оскільки перегляд записів не дозволяє побачити всіх деталей комунікації. Гравець розповів, що Робін "ropz" Коль тренується більше за будь-кого, Матьє "ZywOo" Ербо володіє неймовірним талантом, а капітан Дан "apEX" Мадесклер завжди грає надзвичайно емоційно та щиро. Також Юстінас відзначив внесок ізраїльтянина flameZ, який першим закликав колектив до активнішого обговорення тактик після стартової невдачі.

Що далі

Попереду на команду чекає серйозне протистояння з бразильським колективом FURIA у плей-оф. Литовець висловлює впевненість у силах своєї команди, попри те, що суперники прагнуть реваншу. Юстінас добре вивчив стиль гри бразильців під час виступів за NAVI, а також зауважив, що суперник зараз перебуває не в найкращій формі через проблеми зі здоров'ям в одного з гравців.

Попри всі труднощі, тимчасовий гравець Vitality прагне виключно перемоги та сподівається, що цей досвід допоможе йому знайти постійний кіберспортивний дім у майбутньому.