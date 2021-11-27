Залік за гру: стратегію Age of Empires IV включать в програму університету

Вже зовсім скоро за гру в останню частину відомої франшизи Age Of Empires можна буде отримати реальний залік в університеті. Детальніше у матеріалі.

Історичний факультет Університету Аризони спільно із Microsoft World’s Edge та Relic Entertainment запустили розробку спеціального курсу, який дасть студентам можливість отримати академічний залік за гру у популярну стратегію Age Of Empires 4.

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На початку наступного року на сайті гри з'явиться унікальний інтерактивний освітній контент, підготований двома професорами університету – доцентом середньовічної історії Полом Мілліманом та завідувачкою кафедри Елісон Футрелл, доценткою історії Риму.

З додатковим інформаційним контентом з Age of Empires 4 зможе ознайомитись кожен охочий. А студенти університету, що його уважно прочитають та зіграють у гру, потому зможуть пройти атестацію та навіть отримати академічний залік в університеті.

Ідея була справді захопливою, зібрати уроки в іншій формі та з можливістю для спільноти дійсно динамічно працювати з матеріалом. Однією з областей моїх досліджень якраз є те, як давнє минуле представлено в різних видах ЗМІ, – розповідає Футрелл.

Релізний трейлер Age of Empires 4



Професор Мілліман своєю чергою додав, що "не буде жодних підручників чи звичних тестів. Курс буде орієнтований на проєкт і ґрунтуватиметься на досвіді, який студенти отримали, граючи в гру з нашим додатковим контентом".

Основну увагу буде приділено середньовічним періодам: Нормандському завоюванню Англії, Сторічній війні між Англією та Францією, розширенню Монгольської імперії та шляху становлення Московії. Професори університету та розробники сподіваються, що подібним чином вони зацікавлять якомога більше студентів у отриманні наукового ступеня з історії.

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, що Age of Empires 4 вийшла 28 жовтня 2021 року на ПК, а українським геймерам доступна за ціною у