За часів давніх богів, воєвод та царів багатостраждальна земля чекала героя. І прийшов студент Дмитро Романюк, який кинув яйце у тодішнього очільника Кабміну та кандидата в президенти Віктора Януковича, породивши один з найкумедніших мемів української політики, інформує 24 Канал.

Пам'ятаєте "Хамське Яєчко"?

24 вересня 2004 року в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, що в Івано-Франківську, мала пройти зустріч Януковича зі студентами.

Одначе, вона виявилася вельми короткою, адже щойно політик ступив крок з автобуса – у нього поцілили таємничим предметом, від чого він впав долілиць.

Історична подія – дивіться відео

Невдовзі виявилося, що цим загрозливим "снарядом" було звичайне куряче яйце, кинуте 17-річним студентом Дмитром Романюком.

Інцидент з "яєчною атакою" швидко перетворився на мем та був висміяний у всі можливі способи.

Один з популярних тоді мемів / Фото з відкритих джерел

Згодом у мережі навіть з'явилася flash-відеогра, присвячена "теракту", з промовистою назвою "Хамське Яєчко".

Її суть була доволі простою – влучити у "Павуковича", якого оберігають міліціянти та представники ЦВК, курячим яйцем аби не допустити фальсифікацій на виборах.

Ігровий процес забавки / Фото з відкритих джерел

Проєкт став хітом на ресурсах з flash-забавками та настільки прийшовся до душі публіці, що навіть отримав сиквел – Хамське Яєчко 2.

Головна механіка у ньому залишилася незмінною, але більш розмаїтими стали цілі для гравця: від мертвих душ до тітушок, яких не можна допустити до дільниці.

Сиквел легенди – дивіться ролик

До речі самого Романюка тоді затримали, але все ж відпустили, попри одразу дві порушені кримінальні справи.

За 10 років після інциденту він розповів про мотиви свого вчинку, ідея якого виникла спонтанно.

