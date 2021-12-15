Збирається судитися: китайська студія хоче довести Valve, що не порушувала авторських прав

Студія Angela Game подала до суду на авторів ARK: Survival Evolved. Вона планує повернути свою гру Myth of Empires у Steam, а також отримати від останніх компенсацію.

Тиждень тому ми розповідали про розробників з китайської студії Angela Game, які опинилися в центрі масштабного скандалу. Їхній проєкт Myth of Empires видалили з Steam, а їх самих звинуватили в крадіжці вихідного коду відеогри ARK: Survival Evolved.

Детальніше Гру Myth of Empires видалили з Steam: китайська студія опинилася в центрі гучного скандалу

Розробники з Angela Game всі звинувачення заперечували, а також планували довести представникам Valve, що ті помилково видалили їхню відеогру зі свого фірмового сервісу. Щоправда, здається, останнього вони так й не змогли зробити за цей час. Напевно, саме тому представники китайської студії подали до суду на авторів гри ARK: Survival Evolved (студія Studio Wildcard та видавець Snail Games).

Варто відзначити, що їхній позов вже з'явився в окружному суді штату Каліфорнія. Згідно з цими даними, розробники з Angela Game хочуть не лише повернути Myth of Empires у Steam, а й отримати певну компенсацію від представників Studio Wildcard чи Snail Games. Тобто вони впевнені в тому, що не порушували авторських прав.

На думку авторів Myth of Empires, розробники ARK: Survival Evolved надали Valve досить сумнівні докази, які не підтверджують факт викрадення вихідного коду. Також представники Angela Game відзначають, що володіють всіма необхідними правами на свою відеогру, а тому здаватися просто так вони не будуть.

Наостанок варто відзначити, що сервери відеогри Myth of Empires поки працюють у звичному режимі. А тому всі геймери, які є власниками цього проєкту, зараз можуть спокійно в нього грати.

Релізний трейлер відеогри Myth of Empires: відео