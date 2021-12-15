Неделю назад мы рассказывали о разработчиках из китайской студии Angela Game, оказавшихся в центре масштабного скандала. Их проект Myth of Empires удалили из Steam, а их самих обвинили в краже исходного кода видеоигры ARK: Survival Evolved.

Подробнее Игру Myth of Empires удалили из Steam: китайская студия оказалась в центре громкого скандала

Разработчики из Angela Game все обвинения отрицали, а также планировали доказать представителям Valve, что они ошибочно удалили их видеоигру со своего фирменного сервиса. Правда, кажется, последнего они так и не смогли сделать за это время. Наверное, именно поэтому представители китайской студии подали в суд на авторов игры ARK: Survival Evolved (студия Studio Wildcard и издатель Snail Games).

Стоит отметить, что их иск уже появился в окружном суде штата Калифорния. Согласно этим данным, разработчики из Angela Game хотят не только вернуть Myth of Empires в Steam, но и получить определенную компенсацию от представителей Studio Wildcard или Snail Games. То есть они уверены в том, что не нарушали авторские права.

По мнению авторов Myth of Empires, разработчики ARK: Survival Evolved предоставили Valve достаточно сомнительные доказательства, не подтверждающие факт похищения исходного кода. Также представители Angela Game отмечают, что владеют всеми необходимыми правами на свою видеоигру, а потому сдаваться просто так они не будут.

Напоследок стоит отметить, что серверы видеоигры Myth of Empires пока работают в обычном режиме. Поэтому все геймеры, которые являются владельцами этого проекта, сейчас могут спокойно в него играть.

Релизный трейлер видеоигры Myth of Empires: видео