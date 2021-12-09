Недавно мы рассказывали о китайских разработчиках мобильной видеоигры Chief Almighty, которых геймеры обвинили в плагиате. Поклонники игр заметили, что они детально перерисовали обложки нескольких известных видеоигр. В похожую ситуацию попали и представители китайской студии Angela Game, правда, на этот раз все гораздо серьезнее.

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Стоит начать с того, что их видеоигра, оказавшаяся в центре скандала, называется Myth of Empires, а вышла она всего месяц назад. Сразу же после релиза эта игра попала в топ самых популярных проектов сервиса Steam. Согласно данным SteamDB, в пиковый момент в этой видеоигре находилось около 50 тысяч активных игроков.

Релизный трейлер видеоигры Myth of Empires: видео

Игра Myth of Empires продолжает пользоваться спросом среди геймеров и сейчас, хотя ее уже несколько дней нельзя приобрести в магазине Steam. Дело в том, что эту видеоигру удалили из-за нарушения авторских прав. А соответствующую жалобу направили студия Studio Wildcard и издатель Snail Games – разработчики популярной игры ARK: Survival Evolved. Уже известно, что они обвиняют представителей Angela Game в краже исходного кода их видеоигры.

Разработчики отмечают, что эту китайскую студию основал бывший сотрудник Snail Games China (их филиал), имевший доступ к коду ARK: Survival Evolved. По их мнению, именно поэтому у этих видеоигр немало похожих механик и элементов. А в файлах Myth of Empires они даже нашли сотни названий, идентичных тем, что есть в их проекте.

Представители Angela Game отрицают все эти обвинения, а также отмечают, что владеют всеми необходимыми правами. Сейчас они ведут переговоры с Valve, потому что хотят как можно скорее вернуть их игру в Steam. Стоит добавить, что серверы Myth of Empires пока работают в стандартном режиме, хотя разработчики ARK: Survival Evolved уже обращались с идентичной просьбой и к компаниям, которые ими владеют.

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