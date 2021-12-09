Нещодавно ми розповідали про китайських розробників мобільної відеогри Chief Almighty, яких геймери звинуватили в плагіаті. Шанувальники ігор помітили, що вони детально перемалювали обкладинки кількох відомих відеоігор. У схожу ситуацію потрапили й представники китайської студії Angela Game, щоправда, цього разу все значно серйозніше.

До теми Far Cry, God of War та Horizon Zero Dawn: геймери звинувачують авторів мобільної гри в плагіаті

Варто розпочати з того, що їхня відеогра, яка опинилася в центрі скандалу, називається Myth of Empires, а вийшла вона лише місяць тому. Одразу ж після релізу ця гра потрапила до топу найпопулярніших проєктів сервісу Steam. Згідно з даними SteamDB, у піковий момент у цій відеогрі знаходилося майже 50 тисяч активних гравців.

Релізний трейлер відеогри Myth of Empires: відео

Гра Myth of Empires продовжує мати попит серед геймерів й зараз, хоча її вже кілька днів не можна придбати в крамниці Steam. Річ у тім, що цю відеогру звідти видалили через порушення авторських прав. А відповідну скаргу направили студія Studio Wildcard та видавець Snail Games – розробники популярної гри ARK: Survival Evolved. Уже відомо, що вони звинувачують представників Angela Game в крадіжці вихідного коду їхньої відеогри.

Розробники відзначають, що цю китайську студію заснував колишній співробітник Snail Games China (їхній філіал), який мав доступ до коду ARK: Survival Evolved. На їхню думку, саме тому в цих відеоіграх чимало схожих механік та елементів. А в файлах Myth of Empires вони навіть знайшли сотні назв, які ідентичні до тих, що є в їхньому проєкті.

Представники Angela Game заперечують всі ці звинувачення, а також відзначають, що володіють всіма необхідними правами. Зараз вони ведуть перемовини з Valve, бо хочуть якнайшвидше повернути їхню гру в Steam. Варто додати, що сервери Myth of Empires поки працюють в стандартному режимі, хоча розробники ARK: Survival Evolved вже зверталися з ідентичним проханням й до компаній, які ними володіють.

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