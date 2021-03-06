Якою була б збірна України з CS: GO – світові зірки та перспективна молодь

Останній турнір на якому змагалися збірні команди CS: GO з різних країн світу пройшов ще у 2019 році. Проте, це не заважає нам пофантазувати, якою була б збірна України з CS: GO прямо зараз.

У 2019 році пройшов турнір під назвою World Electronic Sports Games 2018, де виступали збірні команди з різних куточків світу: від китайської 5Power Gaming до бразильської MIBR. Серед учасників була й збірна України під нехитрою назвою – "Team Ukraine".

Цікаво Українська суперзірка CS: GO – s1mple обновив власний рекорд на Twitch: приголомшливі цифри

До її тодішнього складу входили такі гравці, як Олександр "scoobyxie" Маринич, Сергій "smike" Скляренко, Владислав "arch" Свістов, Артур "DarkS1DE" Кравченко та легендарний гравець NAVI Сергій "starix" Іщук. На жаль, на тому турнірі український склад уже в 1/8 фіналу поступився польському колективу AGO та покинув змагання.

Попри те, що ось уже довгий час не проводилось подібних турнірів, ми вирішили пофантазувати, як би могла виглядати збірна України з CS: GO у 2021 році.

In Game Leader (Капітан)

Віктор "sdy" Оруджев

Кеп за роботою / зображення з Instagram

Вік: 23 роки

23 роки Місто: Київ

Київ Команда: Team Spirit

Team Spirit Призові: $ 106 105 (тут і надалі за даними порталу esportsearnings)

Гравець та IGL колективу Team Spirit, що зовсім недавно увірвався в топ-10 рейтингу hltv (8 місце), сенсаційно "знищивши" легендарну данську команду Astralis в рамках IEM Katowice 2021. Віктор, також відомий під ніком somedieyoung, розпочав кар'єру у 2016 році в команді 5FRAGS.ORG. Після неї sdy входив до складу колективів Spray'n'pray, Dream і EL'quvet, а у 2018 році приєднався до Team Spirit та разом з командою почав сходження на вершину світового CS: GO.

У своїй команді Віктор виконує роль капітана та, варто сказати, блискуче з нею справляється. Часто буває, що IGL "просідає" в індивідуальних показниках, керуючи діями команди, проте це не про Оруджева. Зокрема, на тому ж таки IEM Katowice українець був одним із кращих фрагерів у команді, у підсумку заробивши рейтинг у 1.14 з показником у 0,65 вбивств за раунд. До прикладу капітан команди, що перемогла на турнірі (Gambit Esports) – Владислав "Nafanya" Горшков отримав значно гірший рейтинг – 1.0.

Впевнені "коли" Віктора в купі з високими стрілецькими навичками роблять його ідеальним капітаном гіпотетичної збірної України.

Main AWP (Основний снайпер)

Олександр "s1mple" Костилєв

Зосереджений s1mple / зображення hltv

Вік: 23 роки

23 роки Місто: Київ

Київ Команда: NAVI

NAVI Призові: $ 796 321

Кіберспортсмен, що не потребує представлень. Кращий гравець з CS: GO 2018 року та двічі срібний призер цієї номінації у 2019 та 2020 роках. Олександр Костилєв, безсумнівно, один із найкращих снайперів CS: GO у світі.

Проте окрім вправності зі снайперською гвинтівкою, s1mple також прекрасно стріляє практично з будь-якої автоматичної зброї, наявної в грі. Олександр також може похвастатися феноменальним "читанням" гри, він як ніхто інший у світі знає чого очікувати від суперника у будь-якій ситуації, а нестандартні "муви" самого Костилєва змушують закохатися у його гру мільйони прихильників з усієї земної кулі.

Якщо у світі футболу є Ліонель Мессі, то у світі кіберспортивного CS: GO є Олександр Костилєв. Його безцінний досвід набутий на найбільших турнірах за роки кар'єри у таких легендарних колективах як Team Liquid та NAVI безсумнівно допоміг би збірній.

Rifler, second AWP, Lurker (стрілок, другий снайпер, луркер)

Володимир "Woro2k" Велетнюк

Woro2k на інтерв'ю каналу LMBT R / скриншот з YouTube

Вік: 19 років

19 років Місто: Монастирище

Монастирище Команда: без команди

без команди Призові: $ 3 268

Володимир Велетнюк ще не до кінця увійшов у світ професійного контр-страйку та провів лише 10 офіційних поєдинків. В основному молодик виступає на FPL і робить це досить успішно, адже з моменту потрапляння до цієї ліги він неодноразово опинявся на її призових місцях.

FPL – (FACEIT Pro League) – щомісячне змагання від матчмейкінгової платформи FACEIT, де найкращі гравці CS: GO з усього світу (у тому числі професіональні кіберспортсмени) змагаються за призовий фонд у 20 тисяч доларів.

Кілька місяців тому Володимир перебував на перегляді у колективі forZe, проте не підписав постійний контракт, залишивши причини у таємниці. Відсутність великої кількості професійних матчів та постійного колективу не завадила одному з найкращих гравців у CS: GO – Сімплу, у коментарі для hltv, назвати Woro2k одним із найперспективніших гравців у світі.

"Можливо, він грає лише у FPL, і цього року, можливо, не вистрелить, але через рік чи два він точно це зробить. Рівень його індивідуальної майстерності дозволяє йому диктувати власну гру, він знаходить правильні підходи та пропонує цікаві ідеї", – зазначив Костилєв.

Цікаво, що Володимира часто порівнюють саме з Олександром у молодості. Велетнюк, у силу свого віку і характеру, трохи запальний та напрочуд емоційний, що іноді заважає йому в грі. Проте майстерність у стрільбі та розуміння ситуацій, дозволяють йому грати на рівні з найкращими.

Сам Woro2k неодноразово казав, що хоче відігравати у команді роль основного снайпера, проте якщо говорити про нашу гіпотетичну збірну ця роль залізобетонно зайнята, тому Володимиру довелось би вдовольнитися роллю другого снайпера. Окрім того, на нашу думку, у нього є потенціал гарно виступати на позиції луркера, адже його нестандартні рішення та "піджими" позицій в неочікуваних таймінгах часто грають на користь команди, цим він нагадує француза Рішара "shox" Папільйона, що відомий якраз своєю майстерністю "луркувати".

Rifler (Стрілок)

Валерій "b1t" Ваховський

Шостий гравець NAVI – b1t / зображення з gameinside

Вік: 18 років

18 років Місто: Тарасівка

Тарасівка Команда: NAVI

NAVI Призові: $ 127 574

У грудні 2020 року в мережі з'явилися чутки про те що український колектив NAVI розширить свій ростер з CS: GO до шести осіб. Інформація виявилася правдивою, а шостим гравцем став виходець з академії NAVI Junior – Валерій "b1t" Ваховський.

Попри те, що Валерій виступає за колектив всього лише на одній мапі (Inferno) він вже встиг вразити як фанатів, так і експертів CS: GO своєю надзвичайно впевненою та зрілою грою. Ваховський став частиною успіху "народжених перемагати" на турнірі з найбільшим призовим фондом за перше місце в історії онлайн турнірів. Попри всі жарти в мережі, що b1t – "гравець однієї карти" у згаданому вище FPL Валерій доводить зворотне, адже й там демонструє феноменальну гру і на інших змагальних мапах CS: GO.

Якщо Олександр Костилєв назвав найперспективнішим гравцем Woro2k, то інший лідер Natus Vincere, що посів 5 місце серед найкращих гравців 2020 року за рейтингом hltv – Денис "electronic" Шаріпов сказав порталу уважніше слідкувати саме за Ваховським.

"Він гравець з великим потенціалом, і якщо він продовжить працювати, як і раніше, то, безумовно, буде частиною цього списку (топ-20 hltv) в майбутньому", – заявив Шаріпов.

Rifler (Стрілок)

Дмитро "jR" Червак

jR на турнірі / зображення cq

Вік: 27 років

27 років Місто: Збараж

Збараж Команда: без команди

без команди Призові: $ 84 550

Дмитро почав виступати на професійному рівні в далекому 2015 році в рядах Wrecking Gaming. Незабаром колектив був підписаний організацією Vega Squadron, виступами за яку, Червак здобув найбільше визнання. У 2020 році, після розформування колективу, jR приєднався до організації HellRaisers, проте не зміг надовго закріпитися у складі та менш ніж за рік покинув її.

Наразі гравець без команди, проте активно грає у FPL та постійно бореться за призові місця, а у лютому навіть зумів посісти перше місце та забрати головний приз у $ 4 500. Це свідчить про те, що Дмитро все ще має досить високий рівень індивідуальної майстерності та безумовно може підсилити будь-яку команду Tier-2 рівня. Його досвід та навички стали б у пригоді й нашій збірній, де він міг би виступати в якості сапорта чи опорника якоїсь з точок.

Тренери

Михайло "kane" Благін та Данило "Zeus" Тесленко

Нарада перед грою / зображення hltv

Вік: 32 та 33 роки відповідно

32 та 33 роки відповідно Місто: Харків

Харків Команда: завершили кар'єру

завершили кар'єру Призові: невідомі та $ 689 568 відповідно

Хоча обидва ці легендарні представники українського кіберспорту завершили активну кар'єру, нам здається, що саме вони стали б ідеальними кандидатами на посаду тренерів нашої гіпотетичної збірної.

Їхній досвід неможливо переоцінити, адже саме в тандемі спортсмени досягли найбільших висот у CS: GO, сенсаційно вигравши PGL 2017 Krakow Major Championship у складі команди Gambit та величезну кількість турнірів різних рівнів, виступаючи за Natus Vincere.

В ті далекі часи Благін був тренером, а Тесленко капітаном, проте після завершення кар'єри гравця всі очікують побачити останнього саме на тренерському містку, адже один з найкращих капітанів в історії контр-страйку просто зобов'язаний бути хорошим тренером. Достеменно не відомо чи Зевса цікавлять подібні перспективи, але ми вважаємо, що йому дійсно б підійшла ця роль, а найкраще б він з нею впорався якраз з допомогою та підтримкою свого друга Михайла. Хто був би головним тренером, а хто помічником – це вже б вирішували б самі кіберспортсмени, але ми впевнені, що вони абсолютно точно ще дали б жару на міжнародній CS: GO сцені.