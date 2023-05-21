ЗСУ знадобився б – гравець Zelda: Tears of the Kingdom збудував у грі неймовірний ударний дрон

Креативний геймер вразив мережу, показавши свій неймовірний проєкт у Zelda: Tears of the Kingdom – справжнісінький ударний дрон, здатний знищити цілий ворожий табір. Цікаве відео – у матеріалі.

Zelda: Tears of the Kingdom вже стала однією з найкращих відеоігор в історії та її шанувальники ще довго тішитимуть геймерську спільноту різного роду цікавинками, що стали можливими завдяки інноваційним механікам проєкту, повідомляє 24 Канал.

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У той час як Breath of the Wild створила безпрецедентний відкритий світ, наповнений ігровими можливостями, її сиквелу вдалося перевершити попередницю майже у всіх областях.

Значною мірою це сталося завдяки поєднанню "Fuse" і "Ultrahand" – двох нових здібностей, які дозволяють гравцям створювати нескінченну кількість чудернацьких механізмів, щоб долати численні виклики гри.

І хоча гра в першу чергу нова Zelda заохочує конструювати транспорт для полегшення власного пересування, гравці швидко навчилися створювати собі смертоносних компаньйонів, які неабияк допомагають у бійках з ворожими юнітами.

Вразив у цьому плані працівник видання GameSpot Макс Блюменталь, який витратив кілька днів на створення смертоносного ударного дрона.

Відео з можливостями його останньої ітерації стало вірусним у твітері, адже продемонструвало як цікавий механізм з легкістю винищив цілий ворожий табір.

Дивовижний дрон у Tears of the Kingdom: відео

Автор смертоносного пристрою поділився детальною інструкцією з його створення, що дозволить охочим геймерам відтворити дрон у своєму проходженні.

Інструкція: відео

Зауважте, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна лише на консолі Nintendo Switch.