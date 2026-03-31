Коли вийде Zero Parades і що це за гра?

Лондонська студія ZA/UM офіційно визначилася з датою релізу своєї нової RPG – Zero Parades: For Dead Spies. Проєкт, який раніше проходив під робочою назвою Project [C4], надійде у продаж 21 травня 2026 року. На старті гра буде доступна лише на ПК – через Steam, GOG та Epic Games Store. Версія для PlayStation 5 запланована на кінець року.

Разом із анонсом дати розробники показали новий трейлер – короткий, але достатній, щоб задати атмосферу майбутньої пригоди. Вперше гру представили ще навесні минулого року, а вже через кілька місяців вона отримала повноцінний дебютний ролик. Тоді реліз очікували десь у 2026-му, і тепер ці плани отримали конкретику.

Що відомо про Zero Parades?

У центрі сюжету – шпигунка Хершел Уілк, відома під позивним Каскад. Вона повертається до міста-держави Портофіро через п’ять років після провалу, який став найбільшою невдачею в її кар’єрі. Розробники обіцяють глибоку історію з нелінійним розвитком подій, сильних персонажів і складні моральні вибори – усе те, що свого часу зробило Disco Elysium культовою грою.

За словами керівника студії Аллена Мюррея, команда прагне зробити гру доступною для гравців різних країн без багаторічного очікування, пише EuroGamer.

Водночас у ZA/UM наголошують – Zero Parades не є ані продовженням, ані прямим духовним спадкоємцем Disco Elysium. Йдеться радше про розвиток окремих ідей і підходів, які добре зарекомендували себе у попередньому проєкті студії.

До речі, у Steam вже зараз можна спробувати демоверсію гри, що дає змогу оцінити її стиль, атмосферу та базові механіки ще до релізу.