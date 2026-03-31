Когда выйдет Zero Parades и что это за игра?

Лондонская студия ZA/UM официально определилась с датой релиза своей новой RPG – Zero Parades: For Dead Spies. Проект, который ранее проходил под рабочим названием Project [C4], поступит в продажу 21 мая 2026 года. На старте игра будет доступна только на ПК – через Steam, GOG и Epic Games Store. Версия для PlayStation 5 запланирована на конец года.

Вместе с анонсом даты разработчики показали новый трейлер – короткий, но достаточный, чтобы задать атмосферу будущего приключения. Впервые игру представили еще весной прошлого года, а уже через несколько месяцев она получила полноценный дебютный ролик. Тогда релиз ожидали где-то в 2026-м, и теперь эти планы получили конкретику.

Что известно о Zero Parades?

В центре сюжета – шпионка Хершел Уилк, известная под позывным Каскад. Она возвращается в город-государство Портофиро спустя пять лет после провала, который стал самой большой неудачей в ее карьере. Разработчики обещают глубокую историю с нелинейным развитием событий, сильных персонажей и сложные моральные выборы – все то, что в свое время сделало Disco Elysium культовой игрой.

По словам руководителя студии Аллена Мюррея, команда стремится сделать игру доступной для игроков разных стран без многолетнего ожидания, пишет EuroGamer.

В то же время в ZA/UM отмечают – Zero Parades не является ни продолжением, ни прямым духовным наследником Disco Elysium. Речь идет скорее о развитии отдельных идей и подходов, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущем проекте студии.

Кстати, в Steam уже сейчас можно попробовать демоверсию игры, что позволяет оценить ее стиль, атмосферу и базовые механики еще до релиза.