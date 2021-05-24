Перший млинець нанівець: жахливий старт нового доповнення для гри Elite Dangerous

Нещодавно для відеогри Elite Dangerous вийшло DLC з назвою Odyssey. Реліз цього доповнення обернувся справжньою катастрофою, бо воно поки отримує дуже негативні відгуки від геймерів.

Кілька днів тому для популярної відеогри Elite Dangerous вийшло масштабне доповнення з назвою Odyssey. Розробники додали у гру чимало нового контенту, а також виставили немалу ціну – 479 гривень. Щоправда, поки це доповнення абсолютно не виправдовує сподівань геймерів.

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Варто розпочати з того, що розробники додали в Elite Dangerous ігрових персонажів, якими можна висаджуватися на планети та досліджувати їх. Також у грі з'явилася стрільба від першої особи та кооперативний режим на трьох гравців. Загалом нового контенту настільки багато, що власники звичайної версії не будуть "жити" у всесвіті геймерів, які купили DLC. Такий розподіл продовжиться до осені, коли відбудеться реліз версії на PlayStation та Xbox. Тоді власники базової версії отримають обіцяні покращення графіки, але не доступ до контенту Odyssey.

Можливо, десь до того часу це DLC нарешті й допрацюють, бо нинішній його стан дуже далекий від ідеалу. У крамниці Steam це доповнення оцінило понад 3 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 31%, що катастрофічно низько. Цікаво, що один з найпопулярніших тегів для Odyssey це "дочасний доступ", хоча це повноцінний реліз. Більшість гравців розлючені технічною складовою цього доповнення. Геймери скаржаться на баги, вильоти та проблеми із запуском відеогри.

Щоправда, справжньою проблемою стала жахлива оптимізація. Майже у всіх відгуках можна прочитати про катастрофічні просідання FPS, а найгірше, що з подібним стикаються навіть власники потужного "заліза". Цікаво, що геймери вирішили не чекати на допомогу від розробників, тому самі взялися за розв'язання цієї проблеми. Користувач платформи Reddit з нікнеймом Pyran відзначив, що якщо видалити папку, де зберігаються графічні налаштування гри, можна отримати значний приріст FPS (розробники підтвердили цей метод).

Найцікавіше, що навіть у негативних відгуках геймери хвалять гру, а точніше, потенціал доповнення Odyssey. Вони радять просто не купувати це DLC зараз, а почекати до виходу аналогічного на консолях. Гравці думають, що до того часу всі технічні недоліки усунуть. Хоча навіщо тоді було випускати доповнення у такому стані. Питання відкрите, а також здається, що розробники цього проєкту нічого не чули про Cyberpunk 2077. Сподіваємося, що Frontier Developments зможе розв'язати ці технічні проблеми, щоб всі гравці змогли сповна насолодитися Odyssey.

Трейлер доповнення Odyssey – відео