Жарт, який завершив кар'єру: компанія EA Sports знову опинилася у центрі гучного скандалу

Кіберспортсмен Гаррі Хескет оголосив про завершення професійної кар'єри й вже покинув організацію Fnatic. Таке рішення він прийняв після блокування від EA Sports.

Джерело: твіттер Fnatic

Гаррі Хескет оголосив про завершення своєї професійної кар'єри у дисципліні FIFA. Офіційна інформація з'явилася у твіттері команди Fnatic, але ця історія не така й проста.

Читайте також Травматичні банани та небезпечні гуси: геймери відшукали цікаві пасхалки у Hitman 3

Гаррі вирішив завершити кар'єру через неоднозначне рішення компанії EA Sports. Канадці вирішили забанити геймера на деякий час, тому він змушений пропускати найближчі турніри у дисципліні FIFA 21. Представникам компанії не сподобався один із жартів Хескета.

Геймер отримав бан за невдалий жарт на одному зі стрімів, який проходив ще у грудні. Гаррі проводив звичайний поєдинок з Андерсом Вейргангом, але вирішив пожартувати й сказав наступне:

Може його пальці й швидкі, але мої довші.

Також Гаррі додав, що це "mum joke" – жарт, з якого сміється більше автор, ніж оточуючі. Але у цьому випадку це звучало як груба та неприємна відсилка до матері Андерса ("mum" – з англійської мама). Сам Хескет це вже визнав та давно вибачився за свій невдалий жарт. Його суперник написав, що він не побачив у цьому жарті нічого поганого та відзначив, що претензій до Гаррі не має.

Але у компанії EA Sports вирішили, що ці двоє не зможуть розібратися без їх допомоги. Тому вони вирішили втрутитися й забанили Гаррі Хескета на найближчий час. Офіційна причина бану: "Поширення неприйнятного й образливого контенту"

Гаррі дуже не сподобалося таке формулювання та й сам бан. Він вирішив записати відео для свого ютуб-каналу, у якому сказав наступне:

EA може забанити майже за все. Вони можуть робити що хочуть та коли хочуть. Це не виправдання, я не намагаюся вплинути на їх рішення. Але за невдалий жарт мене покарали так само суворо, як за расизм.

Відео, у якому Гаррі Хескет детально розбирає цю ситуацію

Тепер Гаррі планує зосередитися на розвитку своїх особистих каналів на "Youtube" та "Twitch". Сумарно на геймера підписано майже мільйон шанувальників, які були дуже здивовані його рішенням. У Хескета чимала аудиторія, тому здається, "війна" із компанією EA Sports продовжиться.