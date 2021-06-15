Наступник Леді Дімітреску: живий горщик з Elden Ring став справжньою зіркою мережі – фото

Користувачі мережі звернули увагу на живий горщик, який з'явився у трейлері гри Elden Ring. Він став справжньою зіркою, а також об'єктом чималої кількості оригінальних робіт.

Кілька днів тому студія FromSoftware нарешті повноцінно представила відеогру Elden Ring. У межах цієї довгоочікуваної події геймерам показали геймплейний трейлер, а також розповіли чимало цікавого про цей проєкт.

Більше про представлення Вона все-таки існує: FromSoftware повноцінно представила відеогру Elden Ring – фото, відео

У трейлері "засвітилося" чимало цікавих та химерних створінь, щоправда, геймери одразу ж знайшли свого улюбленця. Йдеться про живий горщик з руками та ногами, який також можна побачити на одному зі скриншотів гри Elden Ring. Офіційної назви у цього створіння ще немає, хоча геймери жартівливо називають його "pot goblin" (горщик-гоблін). Зрозуміло, що інформації про цих мобів майже немає, хоча запитань у шанувальників вже чимало. Наприклад, хто ж ховається всередині цього горщика, хоча, можливо, це просто його тіло.

Напевно, таких створінь можна назвати своєрідними наступниками міміків із серії Dark Souls (також від студії FromSoftware). Виглядають останні як звичайні скрині, щоправда, якщо їх не тривожити. А от ступінь агресії живих горщиків зараз важко оцінити. На численних фан-артах вони виглядають як милі та кумедні створіння, хоча ігрова реальність може бути іншою. Звісно, горщик поки не такий популярний, як Леді Дімітреску, хоча ентузіасти присвятили йому вже чималу кількість робіт. Тому пропонуємо вам ознайомитися з найкращими фан-артами.

Вигляд живих горщиків у відеогрі Elden Ring / Фото портал Bandai Namco