Жорстока та дивна цензура: блогер показав, який вигляд має китайська версія гри Gwent

Геймер показав, який вигляд мають карти в китайській версії Gwent: The Witcher Card Game. Виявляється, що розробники з CD Projekt RED змушені були "порізати" чимало артів.

Напевно, майже всі геймери знають, що на китайському ігровому ринку діють свої правила. Наприклад, у відеогрі Cyberpunk 2077 є навіть окремий рівень цензури для гравців з Китаю. Щоправда, виявляється, щоб вийти на цей ринок, розробники з CD Projekt RED, змушені були змінити не лише цю гру.

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Цього разу йтиметься про популярну колекційну карткову відеогру з назвою Gwent: The Witcher Card Game. Здавалося, що представників цього жанру навряд чи можна віднести до категорії жорстоких проєктів. Але на думку місцевої влади, у цій грі є немало заборонених елементів. А тому розробники цієї відеогри змушені були "порізати" чимало карт, а про всі ці зміни вирішив розповісти блогер з нікнеймом Ketzergwent. На своєму ютуб-каналі він опублікував кілька відео, у яких показав арти, які стали жертвою цензури.

Отже, розробники з CD Projekt RED змушені були видалити чи приховати всі черепи та кістки, які можна побачити у Gwent: The Witcher Card Game. Цікаво, що через це вони вирішили навіть змінити дизайн деяких монстрів. Також на місцевих артах не можна побачити кров, татуювання, дітей, паління, поцілунки, відвертий одяг та оголені частини тіла. Напевно, найбільше від останнього постраждали дріади, яких розробники змушені були одягнути в різноманітне лахміття.

Не знайдеш у цій версії Gwent: The Witcher Card Game й елементів насилля, наприклад, на деяких картах розробники замінили мечі на ложки. Можливо, останнє це своєрідна пасхалка на Гюнтера о'Діма, який використовував у такому ж стилі це столове приладдя. Також можна додати, що на деяких картах зброю просто видаляли, а тому іноді не зрозуміло, що взагалі хочуть зробити персонажі, які атакують.

Який вигляд мають карти в китайській версії Gwent: The Witcher Card Game​ (перша частина): відео

Який вигляд мають карти в китайській версії Gwent: The Witcher Card Game (друга частина): відео