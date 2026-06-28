Один з кращих багатокористувацьких шутерів останнього десятиліття стане доступним безплатно, але протягом обмеженого часу, інформує 24 Канал.

Варте уваги В одну з кращих відеоігор в історії індустрії тепер можна пограти просто в браузері

Коли можна буде безплатно зіграти у Battlefield 6?

Battlefield Studios оголосили гарні новини для усіх геймерів.

Незабаром Battlefield 6 отримає одне з найбільших оновлень з моменту релізу. Воно матиме маркування 1.3.3.0 та включатиме широкий спектр покращень.

Зокрема, обіцяють оновлення інтерфейсу, вдосконалення звуку та штучного інтелекту і виправлення "багів" чи недоліків в низці карт та режимів.

На честь цього, розробники повідомили у X, що зроблять гру безплатною для усіх охочих, але, звісно, лише на обмежений час.

Трейлер Battlefield 6: дивіться відео

Відтак з 30 червня геймери можуть завантажити Battlefield 6 на будь-якій з доступних платформ та грати у нього цілком безкоштовно до 6 липня.

До цієї "пробної" версії увійдуть п'ять режимів гри та чотири карти, включно з найбільшою мапою гри Railway to Golmud.

Вочевидь, таким чином розробники сподіваються повернути інтерес до гри, який трішки спав після рекордів на релізі.

Цілком можливо, що якщо оновлення дійсно виправить проблеми, які зараз існують в Battlefield 6, то на проєкт очікує "друга молодість".

Втім, навіть якщо цього не станеться, то для пересічних геймерів провести кілька вечорів разом з друзями у веселій, нехай і не досконалій грі, ще й безплатно – пропозиція від якої важко та й не потрібно відмовлятися.