Один из лучших многопользовательских шутеров последнего десятилетия станет доступен бесплатно, но в течение ограниченного времени, сообщает 24 Канал.

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Когда можно будет бесплатно сыграть в Battlefield 6?

Battlefield Studios объявили хорошие новости для всех геймеров.

Вскоре Battlefield 6 получит одно из крупнейших обновлений с момента релиза. Оно будет иметь номер 1.3.3.0 и включит в себя широкий спектр улучшений.

В частности, обещают обновление интерфейса, улучшение звука и искусственного интеллекта, а также исправление "багов" и недоработок на ряде карт и в режимах.

В честь этого разработчики сообщили в X, что сделают игру бесплатной для всех желающих, но, конечно, только на ограниченное время.

Трейлер Battlefield 6: смотрите видео

Таким образом, с 30 июня геймеры смогут скачать Battlefield 6 на любой из доступных платформ и играть в него совершенно бесплатно до 6 июля.

В эту "пробную" версию войдут пять режимов игры и четыре карты, включая самую большую карту игры Railway to Golmud.

Очевидно, таким образом разработчики надеются вернуть интерес к игре, который немного поубавил после рекордных показателей на момент релиза.

Вполне возможно, что если обновление действительно исправит проблемы, которые сейчас существуют в Battlefield 6, то проект ждет "вторая молодость".

Впрочем, даже если этого не произойдет, для рядовых геймеров провести несколько вечеров вместе с друзьями в веселой, пусть и не идеальной игре, да ещё и бесплатно – предложение, от которого трудно и да и не нужно отказываться.