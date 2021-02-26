Зима близько: перші деталі нового оновлення для відеогри Crusader Kings III

Paradox Interctive розповіла про особливості нового апдейту для Crusader Kings III. Цього разу ключовим нововведенням стане зима та проблеми, які пов'язані із цією порою року.

Розробники із Paradox Interactive в офіційному блозі поділилися першою інформацією про майбутнє оновлення для Crusader Kings III. Розкривати усі деталі представники компанії поки не стали, але цікавими даними все одно потішили шанувальників відеогри.

Читайте також Остання надія геймерів: фанати популярної гри звернулися по допомогу до "лисого з Brazzers"

Одразу зазначимо, що це лише інформація про апдейт 1.3, а вийде це оновлення разом із першим глобальним DLC. До речі, деталями про це платне оновлення розробники планують поділитися вже 13 березня у рамках шоу Paradox Insider.

Апдейт 1.3 також повинен сподобатися усім фанатам Crusader Kings III. Ключовим нововведенням цього оновлення стане зима та різноманітні проблеми, які виникають під час цієї пори року. З початком календарної зими ігрова мапа буде вкриватися снігом, а всього є 3 її різновиди: м'яка, нормальна та сувора. Перші два варіанти характерні для Центральної та Південної Європи, а третій – північним краям, Монголії та Тибету. Розробники намагалися зробити так, щоб різновид зими можна було визначити поглянувши просто на мапу.

Зрозуміло, що морозні періоди будуть впливати й на ігровий процес. У дуже холодні зими армії будуть швидше використовувати припаси, а також може зростати рівень смертності. Деякі воїни будуть отримувати різноманітні штрафи й втрачатимуть свою ефективність у цю пору (кавалерія). Щоправда, деякі бійці у снігах воюють ефективніше – горці чи тибетські воїни. Очевидно, що тепер потрібно буде планувати воєнні кампанії ретельніше, а також враховувати усі ці ефекти.

Цікаво, що у зимові періоди зміняться й звуки у грі: пташки полетіли на південь, а тварини поховалися, тому у цю пору можна буде почути лише завивання холодного вітру. Також розробники трохи змінили карту (Ірландія та Італія), а з повним списком оновлень апдейту 1.3 можна ознайомитися за цим посиланням.

Зима у відеогрі Crusader Kings III / світлина з блогу Crusader Kings

Бонусні ефекти від зими / світлина з блогу Crusader Kings