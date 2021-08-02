Зірка Warzone Aydan встановив черговий світовий рекорд із зовсім непередбачуваною зброєю

"Aydan did it again" – саме так можна прокоментувати черговий світовий рекорд від американського кіберспортсмена, проте на цей раз він вразив всіх не лише кількістю вбивств, але й зброєю, яку використовував. Детальніше у матеріалі.

4 сезон Call of Duty: Warzone уже на порозі завершення, а гравці все ще намагаються з'ясувати яка ж зброя найкраща в теперішній версії гри. Тим часом популярний стрімер та професійний гравець Айдан "Aydan" Конрад, схоже, знає відповідь на це питання і б'є світові рекорди з вельми неочікуваним спорядженням.

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Отож, геймер зумів досягти дивовижного показника у 61 вбивство, граючи наодинці проти команд із 3 користувачів. У цьому неймовірному матчі, що приніс йому світовий рекорд, стрімеру допоміг неочікуваний комплект зброї – автоматична гвинтівка Krig 6 та пістолет-кулемет Bizon.

У той час як Krig 6 по праву вважається другою найкращою AR (automatic rifle – автоматична гвинтівка) після C58, Bizon зазнає нестачі уваги та майже не використовується гравцями. Більшість вважає за краще спорядитися MP5 або навіть "двоюрідним братом" Бізону – пістолетом-кулеметом Bullfrog. Але Айдан не дарма входить у число найкращих гравців Warzone, і довів це, розкривши потенціал недооціненої зброї.

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Після оновлення власного рекорду (попередній показник у 52 вбивства також належав Айданові), кіберспортсмен поділився з аудиторією своєю смертоносною збіркою Бізона.​

Збірка Bizon від Aydan:

Збірка Bizon від Aydan / скриншот з YouTube

Дуло: Monolithic Suppressor

Monolithic Suppressor Ствол: 8.7″ Polygonal

8.7″ Polygonal Лазер: 5mW Laser

5mW Laser Приклад: No Stock

No Stock Руків'я: Stippled Grip Tape

У той час як монолітний глушник та ствол допомагають підвищити показники вогневої міці, інші "обвіси" додають зброї швидкості у використанні. Bizon також славиться величезним розміром магазину, тому замість того, щоб збільшувати кількість боєприпасів, Айдан обрав варіант без прикладу та "обмотав" руків'я зброї стрічкою – для того, щоб покращити швидкість прицілювання та загальну мобільність при використанні цього пістолета-кулемета.

Врешті-решт, Bizon, що творив дива у руках такого майстерного гравця як Айдан, ймовірно, не зруйнує моду на використання MP5 та MAC-10 в теперішній версії гри, але він, безумовно, може стати цікавим варіантом для людей, які хочуть випробувати якийсь новий вид зброї.