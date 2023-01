Історія знає досить мало випадків, коли екранізацію відеогри можна назвати відверто вдалою, однак перші серії довгоочікуваного серіалу за мотивами проєкту Naughty Dog, схоже, сміливо можна зарахувати як такі, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

Репортери IGN впіймали виконавицю ролі Еллі – Беллу Ремзі на червоній доріжці та в кілька миттєвостей запитали її про улюблені відеоігрові проєкти.

На превеликий подив серед них не виявилося The Last Of Us, адже дівчина назвала клікер Flappy Bird та перегони Mario Kart. До речі улюбленим персонажем в останній у Ремзі є Донкі Конг.

Полюбляє цю гру і керівник серіалу – Крейг Мезін, а його улюбленим "гонщиком" є злісний двійник Маріо – на ім'я Варіо.

Ремзі про улюблені ігри: відео

Також журналістам вдалося перекинутися кількома словами із Ніком Офферманом, якому у серіалі дісталася роль Білла.

Харизматичний актор сказав, що захоплення відеоіграми у нього залишилося в далекому минулому та жартував про те, скільки маминих грошей він витратив в дитинстві на ігрові аркадні автомати. Найбільше до душі тоді йому припали два тайтли – Joust та Galaga.

Нік Офферман про улюблені відеоігри: відео

Щодо Педро Паскаля, то тут ситуація зовсім плачевна. До виходу серіалу, в інтерв'ю для GQ він зізнавався, що не є геймером від слова зовсім.

При цьому актор таки намагався пограти у першу The Last Of Us, але швидко закинув цей задум через "брак навичок". Щоправда, Паскаль все ж трохи у курсі щодо подій гри, адже кілька годин спостерігав як у неї бавився його племінник.

Кадр із серіалу / зображення HBO

Попри це актор не захотів дивитися повне проходження чи пильно досліджувати проєкт аби не "імітувати" Джоела з гри, а створити власну версію персонажа та представити її на розгляд глядачів серіалу.

Схоже, це дало свої плоди, адже The Last Of Us став другим найпопулярнішим серіалом в історії HBO за останні 10 років.