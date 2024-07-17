Чому гравці бунтують

Нещодавно було оголошено, що Apex Legends змінить спосіб видачі своєї бойової перепустки. Починаючи з майбутнього 22-го сезону, бойові перепустки розділятимуть на дві частини, а гравці повинні будуть платити повну ціну звичайного сезону за кожну його половину. Тож фактично ціна зростає удвічі.

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Виправданням від EA та Respawn було те, що гравці отримають більше контенту, ніж зазвичай, заплативши за кожну з частин, але користувачам здається, що видавець, який неодноразово потрапляв до списку найгірших компаній світу, просто намагається вичавити зі своєї спільноти більше грошей. У коментарях до посту на X, який оголошує про зміни, фанати проєкту гнівно наполягають на тому, що цей крок "вигідний лише акціонерам EA".

Як можна зрозуміти, новина була сприйнята вкрай погано, тож якщо зараз ви зайдете на сторінку Apex Legends у Steam, то побачите, що її останні рецензії впали до рівня "виключно негативні". Це позначка, яку зазвичай отримують або найгірші ігри, або ті, що стали об'єктами бомбардувань рецензіями.

Звісно ж, більшість критичних зауважень на адресу Apex Legends у відгуках у Steam стосуються змін у системі бойових пропусків, а не самого ігрового процесу. В одному з відгуків написано: "Тепер, з новою системою бойових пропусків, я видаляю гру, як і більшість гравців, бувайте". Інший відгук говорить: "EA, як завжди, знищують веселу гру смішною кількістю надмірної монетизації. Класична жадібна EA".

Насправді певне підґрунтя в цьому є, адже EA відома своїми численними іграми, пронизаними мікротранзакціями, які так дратують людей. У таких проєктах основна гра часто є безплатною, а заробляє компанія на косметичних предметах, скінах, доповненнях та іншому.

Загальний рейтинг гри все ще тримається на позначці "переважно позитивно". Але це, схоже, ненадовго. Багато гравців ставлять хрест на Apex Legends, а інші ставлять собі питання, чи дійсно вони готові відмовитися від гри, яку вони любили роками.

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