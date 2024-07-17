Почему игроки бунтуют

Недавно было объявлено, что Apex Legends изменит способ выдачи своего боевого пропуска. Начиная с будущего 22-го сезона, боевые пропуска будут разделять на две части, а игроки должны будут платить полную цену обычного сезона за каждую его половину. Поэтому фактически цена возрастает вдвое.

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Оправданием от EA и Respawn было то, что игроки получат больше контента, чем обычно, заплатив за каждую из частей, но пользователям кажется, что издатель, который неоднократно попадал в список худших компаний мира, просто пытается выжать из своего сообщества больше денег. В комментариях к посту на X, который объявляет об изменениях, фанаты проекта гневно настаивают на том, что этот шаг "выгоден лишь акционерам EA".

Как можно понять, новость была воспринята крайне плохо, так что если сейчас вы зайдёте на страницу Apex Legends в Steam, то увидите, что её последние рецензии упали до уровня "исключительно негативные". Это отметка, которую обычно получают или худшие игры, или те, что стали объектами бомбардировок рецензиями.

Конечно же, большинство критических замечаний в адрес Apex Legends в отзывах в Steam касаются изменений в системе боевых пропусков, а не самого игрового процесса. В одном из отзывов написано: "Теперь, с новой системой боевых пропусков, я удаляю игру, как и большинство игроков, пока". Другой отзыв гласит: "EA, как всегда, уничтожают веселую игру смешным количеством чрезмерной монетизации. Классическая жадная EA".

На самом деле определенная подоплека в этом есть, ведь EA известна своими многочисленными играми, пронизанными микротранзакциями, которые так раздражают людей. В таких проектах основная игра часто является бесплатной, а зарабатывает компания на косметических предметах, скинах, дополнениях и прочем.

Общий рейтинг игры все еще держится на отметке "преимущественно положительно". Но это, похоже, ненадолго. Многие игроки ставят крест на Apex Legends, а другие задаются вопросом, действительно ли они готовы отказаться от игры, которую они любили годами.

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